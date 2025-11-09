AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF öğrencileri sonuç heyecanını yaşıyor.

İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından organize edilen güz yarıyılı vize sınavları, 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde 81 il ve KKTC dâhil olmak üzere toplam 130 sınav noktasında gerçekleştirildi.

Cumartesi ve pazar günleri sabah ile öğleden sonra yapılan oturumlarda her ders için 20 soru soruldu ve öğrencilere 30 dakikalık süre verildi.

Gözler şimdi AUZEF ara sınav sonuçlarına çevrilmiş durumda.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

AUZEF vize sonuçları genellikle sınav tarihinden sonraki 10 ila 15 gün içerisinde erişime açılıyor.

Bu yılki sınavın 8-9 Kasım’da yapılmış olması nedeniyle sonuçların en geç 22-23 Kasım 2025 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine girerek T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama gerçekleştirebilecek.