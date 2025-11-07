AUZEF sınavları saat kaçta başlıyor? Oturumlar belli oldu

2025-2026 Öğretim döneminin sınav süreci başladı. İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri ara sınavlara hazır durumda.

8-9 Kasım tarihlerini kapsayan sınavların zaman bilgisi araştırılıyor.

AUZEF SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Cumartesi günü birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum ise aynı gün 14.00’te yapıldı.

Pazar günü düzenlenecek olan üçüncü oturum ise saat 15.00’te gerçekleştirildi.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplamda 3 oturumda uygulanacak.

Öğrenciler, sınav giriş belgesi üzerinde yer alan detaylardan da sınav başlangıç saatini öğrenebilecek.