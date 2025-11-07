Okullar ne zaman açılacak Kasım tatilinin son günü hangi gün?

Bu yılın ilk ara tatili geldi çattı. 10 Kasım’da başlayacak olan ara tatilin ne zaman tamamlanacağı araştırılmaya başlandı.

Milyonlarca öğrenci ile velinin merak ettiği konulardan biri olan “okullar ne zaman açılacak” sorusu ilgi odağı haline geldi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

10 Kasım’da başlayacak olan ara tatil, 14 Kasım’da bitecek.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 15 Kasım Cumartesi ile 16 Kasım Pazar hafta sonu tatilini geçirdikten sonra 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.