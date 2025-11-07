Volkan Demirel'den dev zafer: İstanbul temsilcisini Ankara'da devirdi!

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'i 2-1 ile geçti. Ev sahibinin golleri 35. dakikada Thalisson ve 53. dakikada penaltıdan Niang'dan gelirken, Başakşehir ise tek sayısını 46. dakikada Shomurodov ile buldu.

VOLKAN DEMİREL'DEN GENÇLERBİRLİĞİ İLE İLK GALİBİYET

Hüseyin Eroğlu'nun ardından Gençlerbirliği'nin yönetimine gelen Volkan Demirel, ilk maçında Göztepe'ye kaybetmesinin ardından ikinci karşılaşmasında ilk galibiyetini yaşadı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çavuş, Abdullah Uğur Sarı.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 Metehan Mimaroğlu), Göktan Gürbüz (Dk. 76 Dilhan Demir), Koita (Dk. 67 Samed Onur), Tongya (Dk. 90+5 Onyekuru), Niang (Dk. 90+5 Sinan Osmanoğlu).

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dk. 67 Kemen), Berat Özdemir (Dk. 58 Harit), Umut Güneş, Yusuf Sarı (Dk. 77 Deniz Türüç), Crespo (Dk. 67 Selke), Da Costa (Dk. 58 Kaluzinski), Shomurodov.

Gol: Dk. 36 Thalisson Dk. 53 Niang (Penaltıdan) (Gençlerbirliği), Dk. 46 Shomurodov (RAMS Başakşehir).

Sarı kartlar: Dk. 48 Opoku, Dk. 72 Kaluzinski, Dk. 88 Duarte (RAMS Başakşehir), Dk. 84 Samed Onur, Dk. 87 Pereira (Gençlerbirliği).