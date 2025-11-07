Menü Kapat
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Volkan Demirel'den dev zafer: İstanbul temsilcisini Ankara'da devirdi!

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Başakşehir karşılaştı. Volkan Demirel yönetiminde ikinci maçına çıkan kırmızı siyahlılar, yeni hocasıyla ilk zaferine uzandı.

Burak Ayaydın
07.11.2025
07.11.2025
, Trendyol 'in 12. haftasında 'i 2-1 ile geçti. Ev sahibinin golleri 35. dakikada Thalisson ve 53. dakikada penaltıdan Niang'dan gelirken, Başakşehir ise tek sayısını 46. dakikada Shomurodov ile buldu.

Volkan Demirel'den dev zafer: İstanbul temsilcisini Ankara'da devirdi!

VOLKAN DEMİREL'DEN GENÇLERBİRLİĞİ İLE İLK GALİBİYET

Hüseyin Eroğlu'nun ardından Gençlerbirliği'nin yönetimine gelen , ilk maçında Göztepe'ye kaybetmesinin ardından ikinci karşılaşmasında ilk galibiyetini yaşadı.

Volkan Demirel'den dev zafer: İstanbul temsilcisini Ankara'da devirdi!

Stat: Eryaman

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çavuş, Abdullah Uğur Sarı.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 Metehan Mimaroğlu), Göktan Gürbüz (Dk. 76 Dilhan Demir), Koita (Dk. 67 Samed Onur), Tongya (Dk. 90+5 Onyekuru), Niang (Dk. 90+5 Sinan Osmanoğlu).

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dk. 67 Kemen), Berat Özdemir (Dk. 58 Harit), Umut Güneş, Yusuf Sarı (Dk. 77 Deniz Türüç), Crespo (Dk. 67 Selke), Da Costa (Dk. 58 Kaluzinski), Shomurodov.

Gol: Dk. 36 Thalisson Dk. 53 Niang (Penaltıdan) (Gençlerbirliği), Dk. 46 Shomurodov (RAMS Başakşehir).

Sarı kartlar: Dk. 48 Opoku, Dk. 72 Kaluzinski, Dk. 88 Duarte (RAMS Başakşehir), Dk. 84 Samed Onur, Dk. 87 Pereira (Gençlerbirliği).

Volkan Demirel'den dev zafer: İstanbul temsilcisini Ankara'da devirdi!

Sıkça Sorulan Sorular

VOLKAN DEMİREL GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN ÖNCE NEREDEYDİ?
Genç çalıştırıcı, en son Bodrum FK'da görev almıştı.
