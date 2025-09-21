Menü Kapat
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

F1 Azerbaycan GP hangi kanalda, saat kaçta? Pole pozisyonunu Max Verstappen kazandı

Formula 1'in 17. yarışı Azerbaycan GP, bugün (21 Eylül 2025 Pazar) gerçekleştirilecek. Yarışın dün yapılan sıralama turlarında Red Bull pilotu Max Verstappen pole pozisyonunun sahibi oldu. Yarışları yakından takip eden vatandaşlar tarafından F1 Azerbaycan GP hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

2025 Dünya Şampiyonası'nda yarışlar 1 haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Bugün sezonun 17. yarışı olan Azerbaycan GP gerçekleştirilecek.

Yarışın sıralama turları ise dün gerçekleştirildi. Pole pozisyonu Red Bull pilotu 'in olurken, 2. sırada Williams pilotu , 3. sırada ise RB pilotu Liam Lawson yer aldı.

Yarış tutkunları tarafından Azerbaycan GP hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor.

F1 AZERBAYCAN GP HANGİ KANALDA?

Azerbaycan'ın Bakü şehrinde bulunan, 6.003 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleştirilecek olan F1 Azerbaycan GP, 4 ekranlarından ve F1 TV'den yayınlanacak. Yarışseverler bu kanallar aracılığıyla canlı olarak F1 Azerbaycan GP'yi takip edebilecekler.

F1 AZERBAYCAN GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı olan Azerbaycan GP açıklanan bilgilere göre bugün saat 14.00'te başlayacak.

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın puan tablosunda ilk 5'te yer alan takımlar ve pilotlar şöyle:

Pilotlar:

  1. Oscar Piastri - 324
  2. Lando Norris - 293
  3. Max Verstappen - 230
  4. George Russel - 194
  5. Charles Leclerc - 163

Takımlar

  1. McLaren - 617
  2. Ferrari - 280
  3. Mercedes - 260
  4. Red Bull - 239
  5. Williams - 86
