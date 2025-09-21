F1 Azerbaycan GP hangi kanalda, saat kaçta? Pole pozisyonunu Max Verstappen kazandı

2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarışlar 1 haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Bugün sezonun 17. yarışı olan Azerbaycan GP gerçekleştirilecek.

Yarışın sıralama turları ise dün gerçekleştirildi. Pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in olurken, 2. sırada Williams pilotu Carlos Sainz, 3. sırada ise RB pilotu Liam Lawson yer aldı.

Yarış tutkunları tarafından F1 Azerbaycan GP hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor.

F1 AZERBAYCAN GP HANGİ KANALDA?

Azerbaycan'ın Bakü şehrinde bulunan, 6.003 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleştirilecek olan F1 Azerbaycan GP, beIN Sports 4 ekranlarından ve F1 TV'den yayınlanacak. Yarışseverler bu kanallar aracılığıyla canlı olarak F1 Azerbaycan GP'yi takip edebilecekler.

F1 AZERBAYCAN GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı olan Azerbaycan GP açıklanan bilgilere göre bugün saat 14.00'te başlayacak.

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın puan tablosunda ilk 5'te yer alan takımlar ve pilotlar şöyle:

Pilotlar:

Oscar Piastri - 324 Lando Norris - 293 Max Verstappen - 230 George Russel - 194 Charles Leclerc - 163

Takımlar