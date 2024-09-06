Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü "Tülütabaklar" gösterisiyle renklendi

06 Eylül 2024 15:55 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 15:57

Tülütabaklar, Milli Mücadele Döneminde (1919-1922) Balıkesir’in düşman işgalinden kurtulmasında önemli rol oynamıştır. Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü, geleneksel "Tülütabaklar" gösterisinin yapıldığı tören ve etkinliklerle kutlandı.

Tülütabaklar, Kurtderili Meydanı'ndan Stadyum Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başlayan Balıkesir’in kurtuluş yıl dönümü etkinliklerini yaptıkları gösteri ile renklendirdi.

TÜLÜTABAKLAR KİMLERDİR?

Tülütabaklar, Kurtuluş Savaşı döneminde Balıkesir'de keçi, koyun postu, at kuyruğu, baca kurumu, çan ve değneklerle korkutucu bir görünüme kavuşarak Yunan askerlerine karşı direnç gösteren ve milli toplantıların yapılmasına kolaylık sağlayan deri ustaları ve yerel halktır.

BALIKESİR TÜLÜTABAKLAR NEDİR?

Balıkesir’e özgü kültürel bir figür olan Tülütabaklar, Kurtuluş Savaşı döneminde düşman işgalinden kurtulmak isteyen Balıkesir halkının hayvan postları giyip yüzlerine korkutucu maskeler takarak düşmanı korkutma çabalarını temsil eder.

BALIKESİR DÜŞMAN İŞGALİNDEN NE ZAMAN KURTULDU?

Kurtuluş Savaşı sırasında önemli direniş noktalarından biri olan Balıkesir, 6 Eylül 1922 tarihinde Yunan işgalinden kurtuldu.