FED faiz kararı yarın mı açıklanacak? Dünya piyasalarının gözü bu kararda

Altın fiyatlarındaki haftalar süren rekor yükseliş, geçtiğimiz hafta sert bir gerileme yaşadı.

FED toplantısı da altın fiyatlarının seyri başta olmak üzere döviz, petrol fiyatları gibi ekonomideki birçok temel unsuru etkileyecek.

Bilindiği üzere ABD’de hükümet bir süredir kapalı durumda.

Bu tablo, FED’in politikalarına dair öngörülebilirliği azaltsa da bankanın parasal genişlemeyi sürdürmesi bekleniyor.

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI HANGİ TARİHTE?

Ekim ayı FED faiz kararı toplantısı 28 ile 29 Ekim günlerinde düzenlenecek.

ABD Merkez Bankası faiz kararı 29 Ekim 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de duyurulacak.

FED Başkanı Jerome Powell’ın da kararın ardından açıklama yapması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİLER NE YÖNDE?

ABD’de eylül ayında enflasyon tahminlerin altında gerçekleşirken, FED’in toplantısında faiz indirimi yapabileceğine ilişkin beklentiler güçlendi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, FED’in 28-29 Ekim’de gerçekleştirilecek toplantısında politika faizini 25 baz puan düşüreceği düşünülürken, bankanın aralık ayındaki toplantısında da gevşeme adımlarını sürdüreceğine dair tahminler güçlü kalmaya devam ediyor.