Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

FED faiz kararı yarın mı açıklanacak? Dünya piyasalarının gözü bu kararda

FED faiz kararı, Ekim ayının sonuna yaklaşırken ekonomide öne çıkan konular arasında bulunuyor. ABD Merkez Bankası'nın Ekim ayı politika faizini 25 baz puan azaltacağına kesin gözüyle bakılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
FED faiz kararı yarın mı açıklanacak? Dünya piyasalarının gözü bu kararda
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 19:46

Altın fiyatlarındaki haftalar süren rekor yükseliş, geçtiğimiz hafta sert bir gerileme yaşadı.

toplantısı da altın fiyatlarının seyri başta olmak üzere döviz, petrol fiyatları gibi ekonomideki birçok temel unsuru etkileyecek.

Bilindiği üzere ABD’de hükümet bir süredir kapalı durumda.

Bu tablo, FED’in politikalarına dair öngörülebilirliği azaltsa da bankanın parasal genişlemeyi sürdürmesi bekleniyor.

FED faiz kararı yarın mı açıklanacak? Dünya piyasalarının gözü bu kararda

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI HANGİ TARİHTE?

Ekim ayı FED toplantısı 28 ile 29 Ekim günlerinde düzenlenecek.

ABD Merkez Bankası faiz kararı 29 Ekim 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de duyurulacak.

FED Başkanı Jerome Powell’ın da kararın ardından açıklama yapması bekleniyor.

FED faiz kararı yarın mı açıklanacak? Dünya piyasalarının gözü bu kararda

FED FAİZ KARARI BEKLENTİLER NE YÖNDE?

ABD’de eylül ayında tahminlerin altında gerçekleşirken, FED’in toplantısında faiz indirimi yapabileceğine ilişkin beklentiler güçlendi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, FED’in 28-29 Ekim’de gerçekleştirilecek toplantısında politika faizini 25 baz puan düşüreceği düşünülürken, bankanın aralık ayındaki toplantısında da gevşeme adımlarını sürdüreceğine dair tahminler güçlü kalmaya devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

FED faiz indirimi yapacak mı?
Piyasalarda güçlü beklenti, FED’in bu toplantıda politika faizini 25 baz puan düşürmesi yönünde.
ETİKETLER
#fed
#dolar
#altın fiyatları
#enflasyon
#faiz kararı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.