TGRT Haber
Benim Sayfam
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
25°
Ballon d'Or nereden izlenir, hangi kanalda? Ballon d'Or ödülleri saat kaçta verileceği belli oldu

Futbol dünyasının en prestijli ödülü olan Ballon d'Or bugün sahibi buluyor. Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödül töreninin nereden izleneceği ve hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. Birçok dünyaca ünlü yıldızın aday olduğu Ballon d'Or töreninin saat kaçta başlayacağı açıklandı.

Ballon d'Or nereden izlenir, hangi kanalda? Ballon d'Or ödülleri saat kaçta verileceği belli oldu
Fransız dergisi France Football tarafından verilen ve dünyasının en prestijli ödülü olan Ballon d'Or ödülünün bugün sahibi belli olacak. Hollandalı eski futbolcu Ruud Gullit ve gazeteci Kate Scott'un sunuculuğunu yapacağı 2025 Ballon d'Or ödülüne saatler kaldı. Futbolseverler tarafından Ballon d'Or nereden izleneceği ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

Ballon d'Or nereden izlenir, hangi kanalda? Ballon d'Or ödülleri saat kaçta verileceği belli oldu

BALLON D'OR NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Paris'te buluann Theatre du Chatelet'te verilecek olan 2025 Ballon d'Or ödül töreni açıklanan bilgilere göre Tivibu Spor 1 ve Tivibu Spor YouTube kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Ödül töreninin ardından 2025 yılının en iyi oyuncusu, teknik direktörü ve genç futbolcusu belli olacak.

Ballon d'Or nereden izlenir, hangi kanalda? Ballon d'Or ödülleri saat kaçta verileceği belli oldu

BALLON D'OR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Ballon d'Or ödül töreni açıklanan bilgilere göre bugün (22 Eylül 2025 Pazartesi) 21.00-22.00 saatleri arasında başlayacak. Kırmızı halı geçidinin ardından ödül törenine geçiş yapılacak. Törenin sonlarında doğru 2025 Ballon d'Or ödülü sahibini bulacak.

2025 Ballon d'Or ödül töreni 21 yaş altı futbolcular arasında Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız'da yer alıyor.

