Ballon d'Or nereden izlenir, hangi kanalda? Ballon d'Or ödülleri saat kaçta verileceği belli oldu

Fransız dergisi France Football tarafından verilen ve futbol dünyasının en prestijli ödülü olan Ballon d'Or ödülünün bugün sahibi belli olacak. Hollandalı eski futbolcu Ruud Gullit ve gazeteci Kate Scott'un sunuculuğunu yapacağı 2025 Ballon d'Or ödülüne saatler kaldı. Futbolseverler tarafından Ballon d'Or nereden izleneceği ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

BALLON D'OR NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Paris'te buluann Theatre du Chatelet'te verilecek olan 2025 Ballon d'Or ödül töreni açıklanan bilgilere göre Tivibu Spor 1 ve Tivibu Spor YouTube kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Ödül töreninin ardından 2025 yılının en iyi oyuncusu, teknik direktörü ve genç futbolcusu belli olacak.

BALLON D'OR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Ballon d'Or ödül töreni açıklanan bilgilere göre bugün (22 Eylül 2025 Pazartesi) 21.00-22.00 saatleri arasında başlayacak. Kırmızı halı geçidinin ardından ödül törenine geçiş yapılacak. Törenin sonlarında doğru 2025 Ballon d'Or ödülü sahibini bulacak.

2025 Ballon d'Or ödül töreni 21 yaş altı futbolcular arasında Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız'da yer alıyor.