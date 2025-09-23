Ballon D'or ödülünün sahibi belli oldu! 2025 Ballon D'or sonucu

Futbol tutkunlarının her sene heyecanla beklediği Ballon d'Or ödül seremonisi, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi.

2025 BALLON D'OR'U KİM KAZANDI?

Bu yıl 69. defa gerçekleştirilen ödül için 30 aday arasından galip gelen isim Ousmane Dembele oldu.

Kadınlarda Ballon D'Or ödülünü elde eden isim Aitana Bonmatí oldu.

2025 Ballon d'Or'da ödül alan isimler şu şekilde:

Yılın en başarılı erkek futbolcusu: Ousmane Dembele

Yılın en iyi genç erkek futbolcusu: Lamine Yamal (Barcelona)

Yılın en iyi erkek teknik direktörü: Luis Enrique (PSG)

Yılın en iyi erkek file bekçisi: Gianluigi Donnarumma (PSG / Manchester City)

Yılın en iyi erkek forveti: Viktor Gyökeres (Arsenal)

Yılın en iyi erkek ekibi: Paris Saint-Germain