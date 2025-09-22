Ballon d'Or’da kim hangi ödülü aldı? Yılın forveti ve yılın kalecisi kim?

Ballon d'Or ödül merasimi ile geçtiğimiz sezonunun en başarılı erkek ve kadın futbolcuları, kalecileri, genç yetenekleri, gol kralları, teknik adamları ile yılın kulüpleri açıklandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek Ballon d'Or ödül töreninde 30 kişilik aday listesi arasında futbolun en parlak yıldızları bulunuyor.

BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ KAZANANLARI

Kenan Yıldız, Kopa Trophy ödül sıralamasında 5. basamakta yer aldı.

Yılın en iyi erkek futbolcusu: Ousmane Dembele

Yılın en iyi erkek forveti 2025 Erkekler Gerd Müller Trophy'nin galibi Arsenal'in golcü ismi Viktor Gyökeres oldu.

Yılın en iyi genç oyuncusu Lamine Yamal seçildi.

Yılın en erkek iyi teknik direktörü: Luis Enrique (PSG)

Yılın en iyi erkek takımı: Paris Saint-Germain

Yılın kalecisi Donnaruma oldu.

