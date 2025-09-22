Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
26°
Ballon d'Or’da kim hangi ödülü aldı? Yılın forveti ve yılın kalecisi kim?

Her yıl France Football tarafından organize edilen ve futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or sahiplerini buldu.

Ballon d'Or’da kim hangi ödülü aldı? Yılın forveti ve yılın kalecisi kim?
Ballon d'Or ödül merasimi ile geçtiğimiz sezonunun en başarılı erkek ve kadın futbolcuları, kalecileri, genç yetenekleri, gol kralları, teknik adamları ile yılın kulüpleri açıklandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek Ballon d'Or ödül töreninde 30 kişilik aday listesi arasında futbolun en parlak yıldızları bulunuyor.

Ballon d'Or’da kim hangi ödülü aldı? Yılın forveti ve yılın kalecisi kim?

BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ KAZANANLARI

Kenan Yıldız, Kopa Trophy ödül sıralamasında 5. basamakta yer aldı.

Yılın en iyi erkek futbolcusu: Ousmane Dembele

Yılın en iyi erkek forveti 2025 Erkekler Gerd Müller Trophy'nin galibi Arsenal'in golcü ismi Viktor Gyökeres oldu.

Yılın en iyi genç oyuncusu Lamine Yamal seçildi.

Yılın en erkek iyi teknik direktörü: Luis Enrique (PSG)

Yılın en iyi erkek takımı: Paris Saint-Germain

Yılın kalecisi Donnaruma oldu.

2025 Erkekler Yashin Trophy'nin sahibi Gianluigi Donnarumma olarak açıklandı.

Ballon d'Or ödül töreni nerede gerçekleşti?
Dünyanın en prestijli futbol ödül törenlerinden Ballon d'Or, Fransa'nın başkenti Paris’te organize edildi.
Ballon d'Or 2025'te yılın en iyi genç futbolcusu belli oldu!
Kopa Trophy kim aldı? Adaylar arasında Kenan Yıldız da vardı
