Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Dünya 5’ten büyüktür ne demek, hangi ülkeler? İşte BM'nin daimi 5 üye ülkesi

“Dünya 5’ten büyüktür” sözündeki 5 ülke ve bu sözün anlamı her BM Genel Kurulu’nda olduğu gibi bu yıl da gündem oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmalarda sıklıkla "Dünya 5’ten büyüktür" sözünü dile getirdi. Erdoğan, 2005 yılından itibaren BM toplantılarında uluslararası adaletsizliklere dikkat çekti. İşte “Dünya 5’ten büyüktür” ülkeleri ve anlamı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünya 5’ten büyüktür ne demek, hangi ülkeler? İşte BM'nin daimi 5 üye ülkesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 23:18
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 23:18

, 23 Eylül Salı günü 15’inci kez Genel Kurulu’na hitap edecek. Erdoğan, daha önceki konuşmalarında BM’nin reform ihtiyacına değinmiş ve uluslararası sorunlarda ortak çözümler bulunması çağrısında bulunmuştu.

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR NE DEMEK?

"Dünya 5’ten büyüktür" ifadesi, ’nin beş daimi üyesinin orantısız yetkilerine dikkat çeken bir söylemdir. Cumhurbaşkanı ’ın 2014 yılındaki BM Genel Kurulu’nda dile getirdiği bu söz, uluslararası sistemin adil bir yapıya kavuşturulması gerektiği düşüncesini yansıtmaktadır. BM’de alınan birçok karar, bu beş ülkenin veto hakkına bağlı olduğundan, diğer ülkelerin söz hakkı sınırlı kalmaktadır.

Dünya 5’ten büyüktür ne demek, hangi ülkeler? İşte BM'nin daimi 5 üye ülkesi

"Dünya 5’ten büyüktür" sözü, özellikle uluslararası krizlerde alınan kararların engellenmesine karşı bir eleştiridir. Bir ülkenin “hayır” demesiyle kararların geçersiz hale gelmesi, küresel sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır. Cumhurbaşkanı , bu sözle birlikte BM’nin daha demokratik, şeffaf ve kapsayıcı bir yapıya ulaşması gerektiğini belirtmektedir.

Dünya 5’ten büyüktür ne demek, hangi ülkeler? İşte BM'nin daimi 5 üye ülkesi

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR HANGİ ÜLKELER, 5 ÜLKE HANGİSİDİR?

“Dünya 5’ten büyüktür” sözündeki beş ülke, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olan Amerika Birleşik Devletleri, , Çin, Birleşik Krallık ve ’dır. Bu ülkeler, 1945 yılında II. Dünya Savaşı’nın ardından kurulan düzende özel haklara sahip olmuşlardır. En önemli ayrıcalıkları ise veto hakkıdır. Bu yetki sayesinde, herhangi bir karar bu ülkelerden biri tarafından engellenebilmektedir.

Dünya 5’ten büyüktür ne demek, hangi ülkeler? İşte BM'nin daimi 5 üye ülkesi

Bu yapı, özellikle , Suriye, Ukrayna gibi krizlerde BM’nin etkisiz kalmasına yol açmıştır. Kararların birkaç ülkenin inisiyatifine bağlı olması, 193 üyeli BM’de diğer ülkelerin temsil kabiliyetini zayıflatmaktadır. Erdoğan’ın bu ifadeyle işaret ettiği nokta, uluslararası düzenin daha adil bir hale gelmesi için bu sistemin değişmesi gerektiğidir.

Dünya 5’ten büyüktür ne demek, hangi ülkeler? İşte BM'nin daimi 5 üye ülkesi

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR KİMİN SÖZÜ, NEREDE SÖYLENDİ?

“Dünya 5’ten büyüktür” sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aittir. Erdoğan, bu ifadeyi ilk olarak 2013 yılında BM Genel Kurulu’nda dile getirmiş, 2014 yılında ise Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada daha kapsamlı bir şekilde gündeme taşımıştır. “Dünya 5’ten büyüktür” sözü, Türkiye’nin dış politikasında temel bir söylem haline gelmiştir.

Dünya 5’ten büyüktür ne demek, hangi ülkeler? İşte BM'nin daimi 5 üye ülkesi

Erdoğan, konuşmalarında BM’nin mevcut yapısının II. Dünya Savaşı sonrası koşulları yansıttığını, ancak günümüz dünyasında değişen dengelere uygun olmadığını belirtmiştir. Afrika, Asya, Latin Amerika gibi bölgelerin temsil edilmediğine dikkat çekerek, BM’nin reforme edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

ETİKETLER
#rusya
#abd
#gazze
#erdoğan
#fransa
#recep tayyip erdoğan
#cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
#filistin
#birleşmiş milletler
#bm
#Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
#Genelkurul
#Dünyadan Büyük
#Reformlar
#Uluslararası Siyaset
#Güvenlik Konseyi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.