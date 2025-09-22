Hakan Çalhanoğlu transferi için sürpriz karar!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listelerinde yer alan Hakan Çalhanoğlu, Inter'in yüksek bonservis beklentisiyle birlikte takımda kalmıştı. Esasen ise mavi siyahlı yönetim, bundan sonraki sürece dair farklı bir planı devreye sokmaya karar verdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Inter yönetimi, gelecek yaz itibarıyla Hakan Çalhanoğlu ile yolları ayırmaya hazırlanıyor! Geçtiğimiz aylarda Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılmasına izin vermeyen İtalya devi, gelecek transfer döneminde ise bonservis isteğinde ciddi bir indirime gidecek ve milli yıldızın veda sürecinde kolaylık sağlayacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN YENİ SEZON PERFORMANSI

Yönetimin onayıyla birlikte birkaç ay sonra Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hakan Çalhanoğlu, yeni sezon itibarıyla 4 maça çıkmış ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.