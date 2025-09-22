Menü Kapat
Hakan Çalhanoğlu transferi için sürpriz karar!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Hakan Çalhanoğlu için flaş bir gelişme yaşandı. An itibarıyla İtalya basını, Inter yönetiminin Hakan Çalhanoğlu konusunda fikir değiştirdiğini duyurdu.

Hakan Çalhanoğlu transferi için sürpriz karar!
ve 'ın listelerinde yer alan , Inter'in yüksek bonservis beklentisiyle birlikte takımda kalmıştı. Esasen ise mavi siyahlı yönetim, bundan sonraki sürece dair farklı bir planı devreye sokmaya karar verdi.

Hakan Çalhanoğlu transferi için sürpriz karar!

HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Inter yönetimi, gelecek yaz itibarıyla Hakan Çalhanoğlu ile yolları ayırmaya hazırlanıyor! Geçtiğimiz aylarda Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılmasına izin vermeyen İtalya devi, gelecek transfer döneminde ise bonservis isteğinde ciddi bir indirime gidecek ve milli yıldızın veda sürecinde kolaylık sağlayacak.

Hakan Çalhanoğlu transferi için sürpriz karar!

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN YENİ SEZON PERFORMANSI

Yönetimin onayıyla birlikte birkaç ay sonra Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hakan Çalhanoğlu, yeni sezon itibarıyla 4 maça çıkmış ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

INTER HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN NE KADAR BONSERVİS İSTİYORDU?
Çizme temsilcisi, Hakan Çalhanoğlu transferi için 35 milyon Euro civarlarında bir beklentiye sahipti.
