28°
Barış Alper Yılmaz neden yok? Gürcistan maçına yedeklerde başladı

Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçı 11’inde yer almadı. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan deplasmanına çıktı. Kritik karşılaşma, Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda saat 19.00’da başladı ve mücadele TV8’den şifresiz olarak ekranlara geldi. İşte ilk 11’ler…

Barış Alper Yılmaz neden yok? Gürcistan maçına yedeklerde başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 19:10

, Dünya Kupası yolunda ile deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşmada ilk 11’de yer almadı ve maça yedek kulübesinde başladı.

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN OYNAMIYOR?

’nin Gürcistan ile deplasmanda oynadığı Dünya Kupası Eleme maçında Barış Alper Yılmaz, sahaya ilk 11’de çıkmadı. Ay-yıldızlı oyuncu herhangi bir sakatlık yaşamamasına rağmen tarafından yedekler arasında tutuldu. Teknik ekibin taktik gereği oyuncu tercihlerinde farklı bir planlama yapması nedeniyle Barış Alper’in ilk 11’de görev almadığı öne sürülüyor.

Barış Alper Yılmaz neden yok? Gürcistan maçına yedeklerde başladı

Mücadelenin kadrosu açıklandığında dikkat çeken en önemli detaylardan biri Barış Alper Yılmaz’ın yedek başlaması oldu. Kamuoyunda futbolcunun sakatlığı ya da cezası olup olmadığı merak edildi. Ancak oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu, kararın tamamen teknik tercihler doğrultusunda alındığı aktarıldı.

Barış Alper Yılmaz neden yok? Gürcistan maçına yedeklerde başladı

BARIŞ ALPER YILMAZ GÜRCİSTAN MAÇINDA NEDEN YOK, SAKAT MI, CEZALI MI?

Karşılaşmanın öncesinde açıklanan resmi bilgilere göre Barış Alper Yılmaz, herhangi bir sakatlık yaşamıyor. Oyuncunun cezası da bulunmuyor. Montella’nın kadro planlamasında taktik gereği farklı isimlere görev vermesi sebebiyle oyuncu maça yedek kulübesinde başladı.

Barış Alper Yılmaz neden yok? Gürcistan maçına yedeklerde başladı

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇ KADROSU

2026 E Grubu’ndaki ilk maçta Gürcistan ve Türkiye’nin sahaya çıkan 11’leri netleşti. Gürcistan sahaya Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia ve Mikautadze ile çıktı.

Türkiye ise maça Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Eren, İsmail, Hakan, Kerem, Arda, Yunus ve Kenan ilk 11’i ile başladı.

