Başakşehir Viking’i elerse rakibi kim olacak? İşte Konferans Ligi play-off muhtemel rakipleri

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün sahasında Viking’i konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan temsilcimiz, play-off turuna yükselmek için sahaya çıkacak.

BAŞAKŞEHİR VİKİNG'İ GEÇERSE PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLACAK?

Başakşehir, Viking engelini aşması halinde play-off turunda Spartak Trnava ile Universitatea Craiova eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Bu iki ekip arasındaki mücadele, Başakşehir’in rakibini belirleyecek. Turuncu-lacivertliler, rakibinin kim olacağını rövanş maçının ardından net olarak öğrenecek. İlk maçı Universitatea Craiova 3-0 kazanmıştı. Bir sürpriz yaşanmazsa Başakşehir’in rakibi Universitatea Craiova olacak.

Eşleşmede tur atlayan takım, Spartak Trnava veya Universitatea Craiova ile karşılaşacak. İki ekip de kendi ülkelerinde başarılı performanslar sergileyen kulüpler arasında yer alıyor. Bu nedenle play-off turunda temsilcimiz zorlu bir sınav verecek.

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Başakşehir, rövanş karşılaşmasında galibiyet, beraberlik ya da tek farklı yenilgi alması halinde tur atlayacak. Temsilcimizin elenmemesi için skor avantajını koruması yeterli olacak.

Viking’in 2 farklı üstünlük sağlaması durumunda maç uzatmalara gidecek. Norveç ekibinin İstanbul’da 3 veya daha fazla farkla galip gelmesi ise turuncu-lacivertlilerin Avrupa’ya veda etmesine neden olacak.