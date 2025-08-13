Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Başakşehir Viking’i elerse rakibi kim olacak? İşte Konferans Ligi play-off muhtemel rakipleri

Başakşehir Viking’i elerse kiminle oynayacağı belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir, Norveç ekibi Viking’i ağırlayacak. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan turuncu-lacivertliler, sahasındaki karşılaşmada avantajını korumak istiyor. İşte Başakşehir Viking’i elerse muhtemel rakipleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Başakşehir Viking’i elerse rakibi kim olacak? İşte Konferans Ligi play-off muhtemel rakipleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 18:50

, 3. eleme turu rövanşında bugün sahasında ’i konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan temsilcimiz, turuna yükselmek için sahaya çıkacak.

BAŞAKŞEHİR VİKİNG'İ GEÇERSE PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLACAK?

, Viking engelini aşması halinde play-off turunda ile Universitatea Craiova eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Bu iki ekip arasındaki mücadele, Başakşehir’in rakibini belirleyecek. Turuncu-lacivertliler, rakibinin kim olacağını rövanş maçının ardından net olarak öğrenecek. İlk maçı Universitatea Craiova 3-0 kazanmıştı. Bir sürpriz yaşanmazsa Başakşehir’in rakibi Universitatea Craiova olacak.

Başakşehir Viking’i elerse rakibi kim olacak? İşte Konferans Ligi play-off muhtemel rakipleri

BAŞAKŞEHİR PLAY-OFF'TA KİMİNLE OYNAYACAK?

Eşleşmede tur atlayan takım, Spartak Trnava veya Universitatea Craiova ile karşılaşacak. İki ekip de kendi ülkelerinde başarılı performanslar sergileyen kulüpler arasında yer alıyor. Bu nedenle play-off turunda temsilcimiz zorlu bir sınav verecek.

Başakşehir Viking’i elerse rakibi kim olacak? İşte Konferans Ligi play-off muhtemel rakipleri

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Başakşehir, rövanş karşılaşmasında galibiyet, beraberlik ya da tek farklı yenilgi alması halinde tur atlayacak. Temsilcimizin elenmemesi için skor avantajını koruması yeterli olacak.

Başakşehir Viking’i elerse rakibi kim olacak? İşte Konferans Ligi play-off muhtemel rakipleri

Viking’in 2 farklı üstünlük sağlaması durumunda maç uzatmalara gidecek. Norveç ekibinin İstanbul’da 3 veya daha fazla farkla galip gelmesi ise turuncu-lacivertlilerin Avrupa’ya veda etmesine neden olacak.

ETİKETLER
#play-off
#uefa
#başakşehir
#başakşehir
#uefa avrupa konferans ligi
#uefa avrupa konferans ligi
#istanbul başakşehir
#rams başakşehir
#Medipol Başakşehir
#spartak trnava
#Viking
#Universitatea Craiova
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.