Bayram namazı Diyarbakır Çermik’te 05.37’de, Dicle ilçesinde 05.34’de kılınacak

Her yıl 2 kez kılınan ve erkeklere vacip olan bayram namazının cemaatle kılınması uygundur. 2 rekattan oluşur, hutbesi sünnettir.

Diyarbakır Çermik ilçesinde bayram namazı 05.37’de kılınacak.

Kurban Bayramı ezanı Diyarbakır Dicle’de 05.34’de okunacak.

“Allah geriye bırakılan (savaşa katılmayan) üç kişinin de tövbesini kabul etti. Sonunda, bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeye başlamış, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah’a karşı O’ndan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine O da eski durumlarına dönmeleri için onlara tövbe nasip etti. Şüphesiz Allah, tövbeleri kabul edendir, merhametlidir.” (TEVBE/118)

KURBAN SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban alırken “Bayram günü kesilmesi farz olan kurbanı almaya.” diyerek niyet edilmeli.

Hayvanı canlı olarak tartıp satın almak caizdir. Hayvanı kesip et haline getirdikten sonra et fiyatından satın almak caiz değildir. Çünkü böyle et satın alınmış olur, kurban değil.

Kurbanı veresiye veya kredi kartıyla almak caizdir.

Emanet hayvanı kurban etmek doğru değildir. Ancak beslediğiniz kendi hayvanınızı kurban edebilirsiniz.

Durumu iyi olmayan kimsenin borcu yoksa kurban kesmesi çok sevaptır. Borcu varsa önce borcunu ödemelidir.

Hediye edilen kurban kesilebilir. Kurbanı parayla alma şartı yoktur.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE DİYARBAKIR’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyarbakır’da bayram namazı 05.40’da kılınacak.