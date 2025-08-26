Benfica Fenerbahçe maçını anlatacak spiker belli oldu

Fenerbahçe, 16 sezon aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için Benfica karşısına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, daha önce Portekiz temsilcisiyle birçok kez kritik karşılaşmalarda karşı karşıya gelmişti.

BENFİCA FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak dev mücadele, Estadio de Luz Stadı’nda yapılacak. Futbolseverler, maç yayınını herhangi bir ek paket satın almadan şifresiz şekilde takip edebilecek.

Müsabakanın hakemliğini Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic üstlenecek. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapacak. Sloven hakem Vincic, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisinde de düdük çalmıştı.

BENFİCA FENERBAHÇE MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Benfica Fenerbahçe maçının spikerliğini TRT ekranlarında Özkan Öztürk üstlenecek. Özkan Öztürk, özellikle futbol maçlarındaki anlatımıyla tanınan bir spor spikeri olarak uzun yıllardır görev yapıyor. TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak olan dev karşılaşmada sporseverler, karşılaşmayı spiker Özkan Öztürk’ün anlatımıyla takip edebilecek.

Spor spikerliği kariyerine beIN SPORTS Türkiye’de başlayan Özkan Öztürk, burada Süper Lig ve Avrupa maçlarını seslendirmişti. 2024 yılından itibaren ise TRT’de spikerlik görevine devam eden isim, ulusal kanal ekranlarında Türkiye’nin dört bir yanındaki futbolsevere maç anlatımı yapmakta.

BENFİCA FENERBAHÇE SPİKERİ ÖZKAN ÖZTÜRK KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

1985 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde doğan Özkan Öztürk, küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Eğitimini Radyo ve Televizyon bölümünde tamamlayan Öztürk, 2004 yılında medya hayatına radyo programcılığıyla adım attı. Daha sonra spor spikerliğine yönelen Öztürk, futbol maçlarındaki anlatımlarıyla kısa sürede geniş bir kitle tarafından tanındı.

Özkan Öztürk, bugüne kadar Süper Lig ve Avrupa kupalarında birçok önemli karşılaşmayı seslendirdi. beIN SPORTS Türkiye’deki görevinden sonra 2024 yılında TRT’ye transfer olan Öztürk, halen burada spikerlik kariyerini sürdürüyor. Özkan Öztürk’ün hangi takımı tuttuğuna dair bir bilgi bulunmuyor.