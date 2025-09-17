Benfica Karabağ maç sonucu kaç kaç? Karabağ 3 puanı yazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi, 16 Eylül Salı günü itibarıyla resmen start aldı. Günün dikkat çekici müsabakalarından biri SL Benfica ile Karabağ Spor Kulübü arasında oynandı.

Karşılaşma, Karabağ Spor Kulübü'nün 3-2’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Işık Stadı'ndaki mücadelede SL Benfica, Enzo (6') ve Pavlidis’in (16') 10 dakika arayla kaydettiği iki golle skoru 2-0’a taşıdı.

Karabağ Spor Kulübü, 30’uncu dakikada Leandro Andrade ile farkı teke indirdi.

İkinci devrenin hemen başında, 48’de, bu kez Camilo Andrez Duran Marquez dengeyi sağlayan golü attı.

Mücadelenin son anlarında, 86’da, Karabağ’dan Oleksiy Kaşçuk sonucu 3-2’ye getirdi.

Böylece Karabağ Spor Kulübü, tarihinde ikinci kez yer aldığı organizasyonun grup safhasında, ilk maçta üç puanı almayı başardı.