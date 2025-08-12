Benfica Nice maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu maç kadrosunda var mı?

Portekiz ekibi Benfica bugün kendi evinde Fransa takımı Nice ile karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı kapsamında oynanacak olan mücadeleyi kazanan takım play-off turuna yükselecek.

Play-off turunda ise Fenerbahçe-Feyenoord karşılaşmasının kazananı ile karşılaşacak. Portekiz ekibi, Nice ile oynadığı ilk karşılaşmadan 2-0 üstünlük ile ayrılmıştı. Benfica kendi evinde oynayacağı rövanş mücadelesinde bu avantıjını değerlendirmeyi hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Benfica - Nice maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşmanın maç kadrosu ve Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı ise gündem oldu.

BENFİCA - NİCE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Da Luz Stadyumu'nda oynanacak olan Benfica - Nice maçı açıklanan bilgilere göre Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA - NİCE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica - Nice maçında yedeklerden oyuna dahil olması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 53 maçta süre aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 16 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. Bu transfer döneminde ise Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı geçti.

BENFİCA - NİCE MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Benfica'da karşılaşma öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Alexander Bah, Manu Silva ve Bruma karşılaşmada sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek.

Nice tarafında ise Tanguy Ndombele, Mohammed Abdelmonem ve Youssouf Ndayishimiye sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Benfica: Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea; Aursnes, Ivanovic, Schjelderup; Pavlidis

Nice: Diouf; Mendy, Bah, Oppong; Clauss, Rosario, Boudaoui, Bard; Bouanani, Moffi, Boga