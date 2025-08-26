Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Benzine zam var mı 26 Ağustos 2025? Güncel motorin, LPG, benzin fiyatları

Benzine zam var mı sorusunu soran araç sahipleri dikkat! 26 Ağustos güncel akaryakıt fiyatlarını takip eden sürücüler benzin, motorin ve LPG zamlarını da yakından takip ediyor. Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürerken benzin zammına ilişkin söylentiler dikkat çekti.

Benzine zam var mı 26 Ağustos 2025? Güncel motorin, LPG, benzin fiyatları
Benzin fiyatları günden güne değişirken otomobil sahipleri güncel benzin fiyatlarını araştırıyor. Son günlerde konuşulan benzin zammı sonrasında var mı sorusunun araması da arttı. Güncel fiyatları belli oldu.

BENZİNE ZAM VAR MI 26 AĞUSTOS?

Güncel akaryakıt fiyatları sık sık değişkenlik yaşarken Dünya Gazetesi'nin haberine göre yarın benzine 1,15 TL civarında zam yapılması bekleniyor. Brent fiyatlarında değişkenlik devam ederken benzin fiyatlarında da artış ve düşüş yaşanıyor. Aktarılan bilgilere göre yarından itibaren benzin fiyatına 1,15 TL'lik zam yapılması bekleniyor.

Benzine zam var mı 26 Ağustos 2025? Güncel motorin, LPG, benzin fiyatları

BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI NE KADAR 26 AĞUSTOS?

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,63 TL
: 52,15 TL
LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,48 TL
Motorin: 52,03 TL
LPG: 25,88 TL

Benzine zam var mı 26 Ağustos 2025? Güncel motorin, LPG, benzin fiyatları

Ankara
Benzin: 52,41 TL
Motorin: 53,09 TL
LPG: 26,40 TL

İzmir
Benzin: 52,73 TL
Motorin: 53,43 TL
LPG: 26,33 TL

Benzine dev zam geliyor! Depolarınızı doldurun! İşte güncel akaryakıt fiyatları
ETİKETLER
#petrol
#motorin
#akaryakıt
#lpg
#benzin fiyatı
#Benzine Zam
#Aktüel
TGRT Haber
