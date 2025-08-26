Benzine zam var mı 26 Ağustos 2025? Güncel motorin, LPG, benzin fiyatları

Benzin fiyatları günden güne değişirken otomobil sahipleri güncel benzin fiyatlarını araştırıyor. Son günlerde konuşulan benzin zammı sonrasında benzine zam var mı sorusunun araması da arttı. Güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.

BENZİNE ZAM VAR MI 26 AĞUSTOS?

Güncel akaryakıt fiyatları sık sık değişkenlik yaşarken Dünya Gazetesi’nin haberine göre yarın benzine 1,15 TL civarında zam yapılması bekleniyor. Brent petrol fiyatlarında değişkenlik devam ederken benzin fiyatlarında da artış ve düşüş yaşanıyor. Aktarılan bilgilere göre yarından itibaren benzin fiyatına 1,15 TL'lik zam yapılması bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI NE KADAR 26 AĞUSTOS?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,63 TL

Motorin: 52,15 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,48 TL

Motorin: 52,03 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 52,41 TL

Motorin: 53,09 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 52,73 TL

Motorin: 53,43 TL

LPG: 26,33 TL