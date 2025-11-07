Benzine zam var mı? 7 Kasım Cuma motorin, mazot, benzin fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Her gün değişmekte olan benzin fiyatları sonrasında benzine zam var mı merak konusu haline geldi.
25 Ekim'de 3.04 TL'lik zammın ardından petrol fiyatlarındaki değişim de devam ediyor. Dün sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin beklentisi bulunuyordu. Bugün ise, motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2,07 TL zam geldi.
Akaryakıt Fiyatları (7 Ekim 2025)
Benzin
İstanbul Avrupa Yakası: 53,65 TL / litre
İstanbul Anadolu Yakası: 53,50 TL / litre
Ankara: 54,57 TL / litre
İzmir: 54,90 TL / litre
Motorin
İstanbul Avrupa Yakası: 57,55 TL / litre
İstanbul Anadolu Yakası: 57,43 TL / litre
Ankara: 58,61 TL / litre
İzmir: 58,94 TL / litre
LPG
İstanbul Avrupa Yakası: 27,71 TL / litre
İstanbul Anadolu Yakası: 27,08 TL / litre
Ankara: 27,60 TL / litre
İzmir: 27,53 TL / litre