Benzine zam var mı? 7 Kasım Cuma motorin, mazot, benzin fiyatları

Her gün değişmekte olan benzin fiyatları sonrasında benzine zam var mı merak konusu haline geldi.

BENZİNE ZAM VAR MI 7 KASIM?

25 Ekim'de 3.04 TL'lik zammın ardından petrol fiyatlarındaki değişim de devam ediyor. Dün sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin beklentisi bulunuyordu. Bugün ise, motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2,07 TL zam geldi.

7 KASIM AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Fiyatları (7 Ekim 2025)

Benzin

İstanbul Avrupa Yakası: 53,65 TL / litre

İstanbul Anadolu Yakası: 53,50 TL / litre

Ankara: 54,57 TL / litre

İzmir: 54,90 TL / litre



Motorin

İstanbul Avrupa Yakası: 57,55 TL / litre

İstanbul Anadolu Yakası: 57,43 TL / litre

Ankara: 58,61 TL / litre

İzmir: 58,94 TL / litre



LPG

İstanbul Avrupa Yakası: 27,71 TL / litre

İstanbul Anadolu Yakası: 27,08 TL / litre

Ankara: 27,60 TL / litre

İzmir: 27,53 TL / litre