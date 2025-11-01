Menü Kapat
19°
Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11! Gözler 2 golcünün üzerinde olacak

Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11 belli oldu! Süper Lig’in 11. haftasında futbolseverler, sezonun en heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. İşte Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11’ler…

Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11! Gözler 2 golcünün üzerinde olacak
ile , ’in 11. haftasında dev derbide karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele, 2 Kasım Pazar akşamı Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig’de 11. haftanın en dikkat çeken karşılaşması olarak öne çıkan mücadele, Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmada düdük, hakem Ali Yılmaz’ın elinde olacak.

Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11! Gözler 2 golcünün üzerinde olacak

Ligde oynadığı son maçta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Sarı-lacivertliler ise geçtiğimiz hafta Gaziantep FK’yi 4-0 mağlup ederek derbiye moralli girdi. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, derbiye Galatasaray’ın 6 puan gerisinde 3. sırada çıkacak. Sergen Yalçın’ın öğrencileri ise 10 maç sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11! Gözler 2 golcünün üzerinde olacak

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Tüm Türkiye’nin büyük bir heyecanla takip edeceği derbi mücadelesi, 2 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak.

Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11! Gözler 2 golcünün üzerinde olacak

Taraftarlar, dev maçın yayınını HD kalitede izleyebilecek. Yayının öncesinde ve sonrasında analiz programlarında ise karşılaşmanın önemli anları değerlendirilecek. Derbide her iki takımın formda golcüleri Tammy Abraham ve Youssef En-Nesyri’nin performansı büyük merak konusu olacak.

Beşiktaş Fenerbahçe muhtemel 11! Gözler 2 golcünün üzerinde olacak

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Muhtemel 11’ler şöyle:

Beşiktaş: Ersin, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Gökhan, Ndidi, Cerny, Bilal Toure, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Tammy Abraham

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Brown, Edson Alvarez, Asensio, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Nene, En Nesyri

Siyah-beyazlı ekipte İngiliz golcü Tammy Abraham, bu sezon Süper Lig ve Avrupa’da attığı 9 golle takımının en önemli hücum silahı konumunda bulunuyor. Sakatlığını atlatan Rafa Silva da derbiye hazır durumda. Portekizli futbolcu bu sezon ligde 5 gole imza attı.

Sarı-lacivertlilerde ise Youssef En-Nesyri, attığı 7 golle takımın en skorer ismi olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin hücum hattında forma giyen Anderson Talisca ise son 4 maçta 4 gol kaydederek derbi öncesinde yüksek bir form grafiği yakaladı.

