Beşiktaş Fenerbahçe puan durumları! Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Süper Lig'in 11. haftası büyük derbi mücadelesine sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği kritik mücadele öncesinde puan durumları gündeme geldi.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş, Fenerbahçe puan durumları, kaçıncı sırada oldukları merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE PUAN DURUMLARI

Beşiktaş, Süper Lig kapsamında oynadığı 10 maçta toplam 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 puan topladı. Siyah-beyazlılar bugün (2 Kasım 2025 Pazar) oynanacak olan derbi maçından galibiyet ile ayrılarak puanını 20'ye çıkarmayı hedefliyor.

Fenerbahçe ise bu sezon Süper Lig'de namağlup olarak devam ediyor. Sarı-lacivertliler 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak ligde 22 puana ulaştı. Fenerbahçe derbide 3 puanı alarak puanını 25'e çıkarmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA?

Beşiktaş, Süper Lig'de 17 puanla 6. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar derbiden galibiyet ile ayrılırsa puanını 20'ye çıkartarak 5. sıraya yükselecek.

Fenerbahçe ise ligde 22 puanla 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe karşılaşmadan galibiyet ile ayrılması durumunda puanını 25'e çıkartacak ve 2. sıraya yerleşecek. Sarı-lacivertliler bu senaryoda 1. sırada bulunan Galatasaray ile olan puan farkını ise 4'e indirecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de 1. sırada namağlup olarak Galatasaray 29 puanla liderliğini sürdürüyor. Hemen arkasından ise 24 puanla Trabzonspor geliyor.

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 2 Kasım 2025 Pazar günü güncel puan tablosu şöyle: