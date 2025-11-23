Menü Kapat
Beşiktaş Samsunspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! BJK'de 4 futbolcu yok

Beşiktaş - Samsunspor maç kadrosu karşılaşmada saatler kala gündem oldu. Trendyol Süper Lig'in 13. haftası kapsamdına gerçekleştirilecek olan karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Samsunspor muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor. Karşılaşmada Beşiktaş'ta 4, Samsunspor'da ise 5 futbolcu forma giyemeyecek.

Beşiktaş Samsunspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! BJK'de 4 futbolcu yok
23.11.2025
23.11.2025
saat ikonu 14:39

'de heyecan milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Bugün (23 Kasım 2025 Pazar) oynanacak olan 13. hafta karşılaşmaları kapsamında ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik aldı. 20 puan toplayan siyah-beyazlılar ligde 7. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Samsunspor'u kendi evinde oynamanın avantajını da kullanarak mağlup etmeyi ve 3 puanı almayı hedefliyor.

Beşiktaş Samsunspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! BJK'de 4 futbolcu yok

Samsunspor ise bu sezon Avrupa'da gösterdiği performansın yanı sıra ligde de oldukça başarılı ilerliyor. Samsunspor bu sezon ligde oynadığı 12 maçta, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Kritik karşılaşmaya saatler kala Beşiktaş - Samsunspor , muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı.

Beşiktaş Samsunspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! BJK'de 4 futbolcu yok

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal'ın sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcu da karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecekler. Ayrıca siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezası devam eden Orkun Kökçü de maçta yer almayacak.

Samsunspor tarafından ise Coulibaly, Sousa, Ceesay ve Bedirhan Çetin'in tedavileri devam ediyor. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza alan Celil Yüksel'de karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş Samsunspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! BJK'de 4 futbolcu yok

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MUHTEMEL İLK 11

Siyah-beyazlıların karşılaşmada Fenerbahçe derbisine benzer 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Tammy Abraham yerine ilk 11'de El Bilal Toure'nin forvet pozisyonunda oynayacağı tahmin ediliyor. Arka tarafta ise Cengiz Ünder, Cerny ve Jota Silva üçlüsü bekleniyor.

Beşiktaş Samsunspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! BJK'de 4 futbolcu yok

Beşiktaş - Samsunspor maçının muhtemel ilk 11'i ise şöyle:

Beşiktaş: Ersin, Paulista, Emirhan Topçu, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva, El Bilal Toure

Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Zeki Yavru, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Carlo Holse, Soner Aydoğdu, Anthony Musaba, Moundilmadji

Beşiktaş Samsunspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! BJK'de 4 futbolcu yok

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Samsunspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 17.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakem düdük çalacak.

