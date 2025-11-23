Beşiktaş Samsunspor maçı canlı şifresiz nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya dakikalar kaldı

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de mücadeleler kaldığı yerden devam ediyor. Bugün (23 Kasım 2025 Pazar) oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar Beşiktaş - Samsunspor maçı canlı şifresiz nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevaplarını araştırıyor.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Samsunspor maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlancak. Şifreli olarak ekranlara gelecek olan karşılaşmayı şifresiz şekilde izlemenin herhangi bir yöntemi bulunmuyor. Taraftarlar karşılaşmanın önemli dakikalarına ise takımların sosyal medya hesapları üzerinden erişim sağlayabilirler.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Samsunspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak.

Dördüncü hakem olarak Ömer Tolga Gildibi'nin görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Erken Engin oturacak. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral'ın yer alacağı duyuruldu.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından taraftarlar tarafından izlenebilecek.

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 20 puan toplayan siyah-beyazlılar ligde 7. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Samsunspor karşılaşmasından galibiyet alarak 4. sıraya yerleşmeyi hedefliyor.

Samsunspor ise bu sezon oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 23 puan toplayan Karadeniz ekibi ligde 5. sırada bulunuyoır. Samsunspor, Beşiktaş karşısında deplasmanda galibiyet alarak üst sıralardaki konumunu korumayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR GEÇMİŞ MAÇLAR

Beşiktaş ile Samsunspor tarihleri boyunca toplam 67 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 38'inde Beşiktaş, 11'inde ise Samsunspor sahadan galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 18 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.

Beşiktaş bu maçlarda 108 kere fileleri havalandırırken, Samsunspor ise 59 gol attı.