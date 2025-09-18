BESYO 2025 ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM, Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı 2025 ÖZYES neticelerini 8 Eylül’de ilan etmesinin ardından adaylar, 11 ile 18 Eylül günleri arasında tercihlerini gerçekleştirdi.

T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr çevrim içi adresinden bireysel olarak yapılan tercih işlemlerinin ardından gözler tercih neticelerinin ne zaman duyurulacağına çevrildi.

ÖZYES TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Geçtiğimiz yıl ÖZYES tercihleri 2 ile 7 Ekim tarihleri arasında yapılmış, neticeler ise 11 Ekim 2025 tarihinde açıklanmıştı.

2025 ÖZYES tercih neticelerinin tercih sürecinin bitiminden kısa bir süre sonra, 10 gün içerisinde yayımlanması bekleniyor.

Adaylara yerleştirme sonuç dokümanı gönderilmeyecek.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr resmi adresinden ya da mobil uygulamasından öğrenebilecekler.