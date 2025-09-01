BİM eylül ayı kataloğu yayınlandı! Bu hafta hangi ürünler geliyor? İşte indirimli aktüel ürünler

Okulların açılmasına az bir süre kalmışken, içerisinde kırtasiye ürünlerinin de olduğu 2-5 Eylül BİM kataloğu raflarda yerini aldı. BİM'de bu hafta sevilen yaz ürünleri raflarda ve BİM online alışveriş sitesi bim.com.tr'de satışa çıkıyor. Peki, BİM'de bu hafta cuma neler var?
Omix X5 Cep Telefonu + Tws Kulaklık 5.990 TL
Senna 65" Framaless Ultra HD Qled Google Tv 22.900 TL
Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 1.490 TL
Dijitsu 55' UHD Google Tv 14.990 TL
Efektli Bluetooth Kulaklık 699 TL
Nautica Bluetooth Hoparlör 349 TL
Polosmart Klavye Mouse Set 499 TL
Polosmart Bluetooth Çocuk Kulaklığı 499 TL
Polosmart Gaming Kablosuz Klavye Mouse Set 549 TL
Polosmart Wireless Bluetooth Mouse 149 TL
Led Yazı Tahtası 549 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL
Philips Süpürge 5.490 TL
Philips Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL
Philips Su Isıtıcı 999 TL
Philips Doğrayıcı 1.490 TL
Kumtel Halı Koltuk Yıkama Makinesi 3.990 TL
Keysmart Baskül Tartı 399 TL
Baharat Öğütücü 299 TL
Polosmart Mini Tıraş Makinesi 349 TL
Polosmart Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 499 TL
WAG Maşası 790 TL
7 Parça Çerezlik 279 TL
Kedi Figürlü Kupa 209 TL
Ahşap Standlı Yağlık Seti 165 TL
Cam Kase 139 TL
Cam Ayaklı Salata Kasesi 199 TL
Odlin Çay Seti 299 TL
Chef's Sütlük 189 TL
Chef's Karnıyarık Tenceresi 439 TL
Chef's Krep Tava 229 TL
Rendeli Saklama Kabı 199 TL
Chef's Tava 289 TL
Çelik Sefer Tası 309 TL
Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 22 TL
Yapışkanlı Duvar Karosu 289 TL
Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 389 TL
Kadın Eşofman Altı 299 TL
Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 329 TL
Kadın Omuz Çantası 329 TL
12'li Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 229 TL