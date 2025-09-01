Menü Kapat
 Serhat Yıldız

BİM eylül ayı kataloğu yayınlandı! Bu hafta hangi ürünler geliyor? İşte indirimli aktüel ürünler

Okulların açılmasına sayılı zaman kala haftanın en çok ilgi gören BİM aktüel kataloğu satışa çıkıyor. Haftanın yeni BİM eylül ayı kataloğu ile indirimli ürünler cuma günü raflarda ve BİM online alışveriş sitesi ve marketlerde satıla sunulacak. BİM aktüel 5 Eylül 2025 kataloğu ; Polosmart Wireless Bluetooth Mouse 149 TL, Led Yazı Tahtası 549 TL, Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL, Philips Süpürge 5.490 TL, Philips Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL' den satışta çıkacak. Peki, Bim'de bu hafta neler var? İşte, 2-5 Eylül Bim kataloğu 2025 tamamı...

01.09.2025
01.09.2025
Okulların açılmasına az bir süre kalmışken, içerisinde ürünlerinin de olduğu 2-5 Eylül raflarda yerini aldı. BİM'de bu hafta sevilen yaz ürünleri raflarda ve BİM online alışveriş sitesi bim.com.tr'de satışa çıkıyor. Peki, BİM'de bu hafta cuma neler var?

Omix X5 + Tws 5.990 TL

Senna 65" Framaless Ultra HD Qled Google Tv 22.900 TL

Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 1.490 TL

Dijitsu 55' UHD Google Tv 14.990 TL

Efektli Bluetooth Kulaklık 699 TL

Nautica Bluetooth Hoparlör 349 TL

Polosmart Klavye Mouse Set 499 TL

Polosmart Bluetooth Çocuk Kulaklığı 499 TL

Polosmart Gaming Kablosuz Klavye Mouse Set 549 TL

Polosmart Wireless Bluetooth Mouse 149 TL

Led Yazı Tahtası 549 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL

Philips Süpürge 5.490 TL

Philips Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL

Philips Su Isıtıcı 999 TL

Philips Doğrayıcı 1.490 TL

Kumtel Halı Koltuk Yıkama Makinesi 3.990 TL

Keysmart Baskül Tartı 399 TL

Baharat Öğütücü 299 TL

Polosmart Mini Tıraş Makinesi 349 TL

Polosmart Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 499 TL

WAG Maşası 790 TL

7 Parça Çerezlik 279 TL

Kedi Figürlü Kupa 209 TL

Ahşap Standlı Yağlık Seti 165 TL

Cam Kase 139 TL

Cam Ayaklı Salata Kasesi 199 TL

Odlin Çay Seti 299 TL

Chef's Sütlük 189 TL

Chef's Karnıyarık Tenceresi 439 TL

Chef's Krep Tava 229 TL

Rendeli Saklama Kabı 199 TL

Chef's Tava 289 TL

Çelik Sefer Tası 309 TL

Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 22 TL

Yapışkanlı Duvar Karosu 289 TL

Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 389 TL

Kadın Eşofman Altı 299 TL

Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 329 TL

Kadın Omuz Çantası 329 TL

12'li Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 229 TL

