Bin 500 zabıt kâtibi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı, KPSS 2024 puanıyla en az 70 puan almış adaylar arasından 1500 zabıt kâtibi alımı yapacak. Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden alınacak ve uygulamalı sınavla adayların yeterliliği değerlendirilecek.

Her adliye için kontenjanlar farklılık gösterebileceğinden, adayların başvuru yapmadan önce ilgili adliyenin ilanını dikkatlice incelemesi gerekmektedir.

Başvurular, Kariyer Kapısı platformu üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak ve şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıca, başvurular iki farklı kontenjan üzerinden yapılacak: öncelikli mezuniyet ve genel mezuniyet.

ZABIT KÂTİBİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Zabıt kâtibi alımı için başvurular, 1 Ağustos tarihinde başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde saat 23.59.59'da sona erecek.

Adayların başvurularını https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapmaları gerekiyor.

Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önemlidir.

Her aday, listede belirtilen pozisyonlardan sadece bir adalet komisyonuna ve sadece bir kontenjan için başvuru yapabilecektir.

Başvuruları kabul edilen adaylar, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü uygulamalı sınava tabi tutulacak.

Bu sınavda, adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakika içinde yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları değerlendirilecek.