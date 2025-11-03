Bitlis, Rize tanıtım günleri ne zaman başlıyor, nerede? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinliklerinin programı

İstanbul’da düzenlenecek olan Bitlis tanıtım günlerinin tarihi belli olurken Rize tanıtım günlerinin başlayacağı tarih de duyuruldu. Birçok kişinin katılacağı ücretsiz etkinliklerde çeşitli yiyecekler sunulacak ve konserler düzenlenecek.

BİTLİS TANITIM GÜNLERİ NE ZAMAN, NEREDE?

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanında düzenlenecek olan tanıtım günleri 13 Kasım ile 16 Kasım aralığında gerçekleşecek. Yeni hizmete açılan millet bahçesinde Bitlis'in köklü tarihi, zengin mutfağı ve kültürel mirası tanıtılacak.

BİTLİS TANITIM GÜNLERİ ETKİNLİK PROGRAMI VE KONSERLERİ

Büryan kebabı, avşor çorbası, kiliçe, içli köfte, ciğer köftesi ve tandır ekmeği gibi yöresel tatların sunulacağı tanıtım gününde bal, pestil, cevizli sucuk, tel kadayıf ve organik kahvaltılıklar da bulunacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenecek olan festival 13 Kasım 17.00'de kapılarını açacak.

RİZE TANITIM GÜNLERİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK 2025?

Rize'nin eşsiz yöresel yemekleri ve kültürünün tanıtılacağı tanıtım gününün tarihi belli oldu. Rize'nin lezzetleri ve kültürü İstanbul'a geliyor. 14. Rüze Günleri bu sene Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek. Etkinlik 5 Kasım'da başlarken 9 Kasım'da sona erecek.

RİZE TANITIM GÜNÜ KONSERLERİNE KİM GELECEK?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek olan Rize tanıtım gününde çeşitli sanatçılar da sahne alacak. Sevilen yiyeceklerin sunulmasının dışında konser keyfi de yaşanacak. Etkinlik programına göre sahne alacak sanatçılar şöyle:

EKİN UZUNLAR (5 Kasım Çarşamba, 19:00)

İSMAİL TÜRÜT (7 Kasım Cuma, 19:00)

KOLİVA (8 Kasım Cumartesi, 19:00)

RESUL DİNDAR (9 Kasım Pazar, 19:30)