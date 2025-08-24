Boğazdan gemi geçişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? TCG Anadolu, Savarona ve 7 gemi İstanbul Boğazı'nı selamlayacak

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında bugün TCG Anadolu, 7 gemiyle birlikte İstanbul Boğazı'nı selamlayacak. Geçiş töreninde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı da yer alacak

Boğazdan gemi geçişi ne zaman, saat kaçta yapılacağı ve nereden izleneceğiyle ilgili detaylar açıklandı.

BOĞAZDAN GEMİ GEÇİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilecek olan İstanbul Boğazı geçit töreni 15.30-18.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Törenin güzergahının detayları ise şöyle:

15.30 Yavuz Sultan Selim Köprüsü

16.00 Sarıyer Merkez Sahili ve Tarabya

16.10 Emirgan

16.15 Kanlıca

16.30 Rumeli Hisarı

16.40 Kandilli - Bebek

16.50 Ortaköy - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

17.00 Dolmabahçe

17.30 Moda Sahili

18.00 Caddebostan Sahili

18.30 Maltepe Sahili

Geçit törenine TCG Anadolu ve Atatürk'ün manevi mirası Savorana yatının yanı sıra katılacak olan gemiler şöyle:

TCG Oruçreis

TCH İstanbul

TCH Heybeliada

TCH Kalkan

TCG Alanya

TCG Sancaktar

TCG Hızırreis denizaltısı

BOĞAZ GEMİ GEÇİŞİ NEREDEN İZLENİR, NASIL?

Boğaz gemi geçişi Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Sarıyer Merkez Sahili ve Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisar, Kandilli, Bebek, Ortaköy, Dolmabahçe, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Moda Sahili, Caddebostan Sahili ve Maltepe Sahili'nden izlenebilecek.