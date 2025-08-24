Boğazdan gemi geçişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? TCG Anadolu, Savarona ve 7 gemi İstanbul Boğazı'nı selamlayacak

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında bugün TCG Anadolu, 7 gemiyle birlikte İstanbul Boğazı'nı selamlayacak. Geçiş töreninde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı da yer alacak
Boğazdan gemi geçişi ne zaman, saat kaçta yapılacağı ve nereden izleneceğiyle ilgili detaylar açıklandı.
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilecek olan İstanbul Boğazı geçit töreni 15.30-18.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Törenin güzergahının detayları ise şöyle:
Geçit törenine TCG Anadolu ve Atatürk'ün manevi mirası Savorana yatının yanı sıra katılacak olan gemiler şöyle:
Boğaz gemi geçişi Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Sarıyer Merkez Sahili ve Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisar, Kandilli, Bebek, Ortaköy, Dolmabahçe, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Moda Sahili, Caddebostan Sahili ve Maltepe Sahili'nden izlenebilecek.