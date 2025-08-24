Menü Kapat
26°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Boğazdan gemi geçişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? TCG Anadolu, Savarona ve 7 gemi İstanbul Boğazı'nı selamlayacak

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında bugün Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, TCG Anadolu ve 7 gemiyle birlikte İstanbul Boğazı'nı selamlayacak. Vatandaşlar tarafından Boğazdan gemi geçişi ne zaman, saat kaçta ve nereden izleneceği merak ediliyor. Geçiş töreninin detayları açıklandı.

kapsamında bugün , 7 gemiyle birlikte İstanbul Boğazı'nı selamlayacak. Geçiş töreninde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı da yer alacak

Boğazdan gemi geçişi ne zaman, saat kaçta yapılacağı ve nereden izleneceğiyle ilgili detaylar açıklandı.

BOĞAZDAN GEMİ GEÇİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilecek olan İstanbul Boğazı geçit töreni 15.30-18.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Törenin güzergahının detayları ise şöyle:

  • 15.30 Yavuz Sultan Selim Köprüsü
  • 16.00 Sarıyer Merkez Sahili ve Tarabya
  • 16.10 Emirgan
  • 16.15 Kanlıca
  • 16.30 Rumeli Hisarı
  • 16.40 Kandilli - Bebek
  • 16.50 Ortaköy - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  • 17.00 Dolmabahçe
  • 17.30 Moda Sahili
  • 18.00 Caddebostan Sahili
  • 18.30 Maltepe Sahili
Geçit törenine TCG Anadolu ve Atatürk'ün manevi mirası Savorana yatının yanı sıra katılacak olan gemiler şöyle:

  • TCG Oruçreis
  • TCH İstanbul
  • TCH Heybeliada
  • TCH Kalkan
  • TCG Alanya
  • TCG Sancaktar
  • TCG Hızırreis denizaltısı
Boğazdan gemi geçişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? TCG Anadolu, Savarona ve 7 gemi İstanbul Boğazı'nı selamlayacak

BOĞAZ GEMİ GEÇİŞİ NEREDEN İZLENİR, NASIL?

Boğaz gemi geçişi Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Sarıyer Merkez Sahili ve Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisar, Kandilli, Bebek, Ortaköy, Dolmabahçe, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Moda Sahili, Caddebostan Sahili ve Maltepe Sahili'nden izlenebilecek.

