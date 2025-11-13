Borçlara faiz indirimi kimleri kapsıyor? Vergi, SGK, prim ve ceza borçlarına faiz indirimi geldi

Kamuya borcu bulunan milyonlarca kişiyi ilgilendiren gecikme faizi indirimi resmen yürürlüğe konuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın duyurduğu karara göre kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı artık aylık yüzde 3,7 olarak hesaplanacak.

Önceden bu oran yüzde 4,5 düzeyindeydi.

BORÇLARA FAİZ İNDİRİMİ KİMLERİ KAPSAMINA ALIYOR?

Devlet borçlarını yapılandırmak ya da taksitlendirmek isteyenler açısından önemli olan tecil faizi de ciddi biçimde düşürüldü.

Önceki oran: Yıllık yüzde 48

Yeni oran: Yıllık yüzde 39

Yeni tecil faizi yalnızca bugünden itibaren yapılan müracaatlar için geçerli olacak. Ödemesini geciktiren herkes daha az faiz ödeyecek.

Daha önce tecil edilmiş borçlarda ise eski faiz oranı uygulanmaya devam edecek.