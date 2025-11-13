Borçlara faiz indirimi kimleri kapsıyor? Vergi, SGK, prim ve ceza borçlarına faiz indirimi geldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kamuya borcu bulunan milyonlarca kişiyi ilgilendiren gecikme faizi indirimi resmen yürürlüğe konuldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın duyurduğu karara göre kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı artık aylık yüzde 3,7 olarak hesaplanacak.
Önceden bu oran yüzde 4,5 düzeyindeydi.
Devlet borçlarını yapılandırmak ya da taksitlendirmek isteyenler açısından önemli olan tecil faizi de ciddi biçimde düşürüldü.
Önceki oran: Yıllık yüzde 48
Yeni oran: Yıllık yüzde 39
Yeni tecil faizi yalnızca bugünden itibaren yapılan müracaatlar için geçerli olacak. Ödemesini geciktiren herkes daha az faiz ödeyecek.
Daha önce tecil edilmiş borçlarda ise eski faiz oranı uygulanmaya devam edecek.