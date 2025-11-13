Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Borçlara faiz indirimi kimleri kapsıyor? Vergi, SGK, prim ve ceza borçlarına faiz indirimi geldi

Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile vergi, SGK prim borcu, trafik cezası, idarî para cezası, harç ve benzeri tüm devlet borçlarına faiz indirimi uygulandı. Faiz indiriminden faydalanmak isteyen yurttaşlar indirimin kapsamını araştırıyor.

Borçlara faiz indirimi kimleri kapsıyor? Vergi, SGK, prim ve ceza borçlarına faiz indirimi geldi
Haber Merkezi
13.11.2025
13.11.2025
Kamuya borcu bulunan milyonlarca kişiyi ilgilendiren gecikme faizi indirimi resmen yürürlüğe konuldu.

’nın duyurduğu karara göre kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı artık aylık yüzde 3,7 olarak hesaplanacak.

Önceden bu oran yüzde 4,5 düzeyindeydi.

BORÇLARA FAİZ İNDİRİMİ KİMLERİ KAPSAMINA ALIYOR?

Devlet borçlarını yapılandırmak ya da taksitlendirmek isteyenler açısından önemli olan tecil faizi de ciddi biçimde düşürüldü.

Önceki oran: Yıllık yüzde 48

Yeni oran: Yıllık yüzde 39

Yeni tecil faizi yalnızca bugünden itibaren yapılan müracaatlar için geçerli olacak. Ödemesini geciktiren herkes daha az faiz ödeyecek.

Daha önce tecil edilmiş borçlarda ise eski faiz oranı uygulanmaya devam edecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni faiz oranı hangi borç türlerinde geçerli olacak?
Vergi, SGK primi, trafik cezası, idari para cezası ve harç gibi tüm kamu borçları yeni faiz oranından yararlanabilecek.
