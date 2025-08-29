Brann hangi ülkenin takımı? Kadro değeri ne kadar?

SK Brann, Norveç'in Bergen kentinde kurulmuş bir futbol takımı.

26 Eylül 1908'de oluşturulan kulüp, karşılaşmalarını Brann Stadyumu'nda yapıyor.

Norveç'in en üst seviyedeki futbol ligi olan Eliteserien'de yer alıyor.

Ekibin lakapları arasında "Rødtrøyene" (Kırmızı Formalılar) ve "Bergens Stolthet" (Bergen'in Gururu) var.

Kulüp tarihindeki en kayda değer başarıları arasında 1961-62, 1963 ve 2007 yıllarında kazandığı üç lig zaferi bulunuyor.

Ayrıca takım Norveç Kupası'nı da pek çok kez koleksiyonuna kattı.

2025 sezonu itibarıyla SK Brann'ın toplam kadro değeri tahmini olarak 20.98 milyon Euro.

Bünyesinde 25 futbolcu bulunduran ekibin yaş ortalaması 24.1.

Takımda ayrıca 6 yabancı kökenli oyuncu yer almaktadır ve bu da kadronun yüzde 24'ünü teşkil ediyor.