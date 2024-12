Bu akşam maç var mı? 14 Aralık programı duyuruldu

14 Aralık 2024 10:08 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 10:13

Süper Lig, La Liga, Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere dünyanın her yerinde karşılaşmalar yakından takip ediliyor. 14 Aralık akşamının programı ise futbolseverlerin gündeminde.

14 Aralık Cumartesi günü TFF 2. ve 3. Lig'de birçok müsabaka oynanacak. Heyecanla takip edilen liglerde günün programı duyuruldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?

14 Aralık akşamı oynanacak olan müsabakalar şöyle:

Trendyol 1. Lig

Şanlıurfaspor - Pendikspor | 13:30 | Bein Sports Max 1, beIN Sports, Tod TV, tabii Spor 6

İstanbulspor - Erzurumspor | 13:30 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports, Tod TV

Fatih Karagümrük - Boluspor | 16:00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports, Tod TV

Sakaryaspor - Iğdırspor | 19:00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports, Tod TV

TFF 2. Lig

Altay - Ispartaspor | 14:00 | TFF Youtube

Altınordu - Sarıyer | 14:00 | Altınordu Youtube

TFF 3. Lig

Bursaspor - Karşıyaka | 14:00

İnegöl Kafkas - Beykoz İshaklı Spor | 14:00 | TFF Youtube

Çankaya FK - Bozokspor | 14:00 | TFF Youtube

Almanya Bundesliga 2​

Magdeburg - Paderborn | 15:00 | Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2, beIN Sports, Tod TV

Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf | 15:00 | Bein Sports 4, Tivibu Spor 1, beIN Sports, Tod TV

Ulm - Hamburg | 15:00 | Tivibu Spor 3, beIN Sports, Tod TV, Bein Sports Connect

Darmstadt 98 - Kaiserslautern | 22:30 | Bein Sports 4, Tivibu Spor 2, beIN Sports, Tod TV

Azerbaycan Premier Ligi

Araz - Sabah Bakü | 15:30 | CBC Sport

İngiltere Championship

Preston - Leeds United | 15:30 | TV 8 Buçuk, Exxen

Middlesbrough - Millwall | 18:00 | TV 8 Buçuk, Exxen

İspanya La Liga

Espanyol - Osasuna | 16:00 | S Sport Plus, S Sport

Mallorca - Girona | 18:15 | S Sport Plus, S Sport

Rayo Vallecano - Real Madrid | 23:00 | S Sport Plus, S Sport

İspanya La Liga 2

Eibar - Real Zaragoza | 20:30 | S Sport Plus, S Sport 2

Real Oviedo - Granada | 23:00 | S Sport Plus, S Sport 2

Fransa Ligue 2

Lorient - Paris FC | 16:00 | beIN Sports, Tod TV, Bein Sports Connect

Fransa Ligue 1

Marsilya - Lille | 19:00 | beIN Sports, Tod TV, Bein Sports Connect

Auxerre - Lens | 21:00 | Bein Sports Max 1, beIN Sports, Tod TV

Reims - Monaco | 23:00 | Bein Sports 3, beIN Sports, Tod TV

İngiltere Premier Lig

Arsenal - Everton | 18:00 | Bein Sports 3, beIN Sports, Tod TV

Liverpool - Fulham | 18:00 | Bein Sports 4, beIN Sports, Tod TV

Newcastle - Leicester City | 18:00 | Bein Sports Max 2, beIN Sports, Tod TV

Wolverhampton - Ipswich Town | 18:00 | beIN Sports, Tod TV, Bein Sports Connect

Nottingham Forest - Aston Villa | 20:30 | Bein Sports 3, beIN Sports, Tod TV

İtalya Serie A

Cagliari - Atalanta | 17:00 | Yayın Yok

Udinese - Napoli | 20:00 | Yayın Yok

Juventus - Venezia | 22:45 | Yayın Yok

Almanya Bundesliga

Augsburg - Bayer Leverkusen | 17:30 | Tivibu Spor 2, beIN Sports, Tod TV, Bein Sports Connect

Monchengladbach - Holstein Kiel | 17:30 | Tivibu Spor 3, beIN Sports, Tod TV, Bein Sports Connect

Mainz - Bayern Münih | 17:30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 1, beIN Sports, Tod TV

Union Berlin - Bochum | 17:30 | Tivibu Spor 4, beIN Sports, Tod TV, Bein Sports Connect

St.Pauli - Werder Bremen | 20:30 | Bein Sports 4, Tivibu Spor 1, beIN Sports, Tod TV

Yunanistan Süper Ligi

Pas Lamia - AEK | 18:00 | S Sport Plus