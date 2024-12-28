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Bu hafta neden maç yok? Süper Lig’de ilk yarı sona erdi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
28 Aralık 2024 15:08 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 15:08
Bu hafta neden maç yok? Süper Lig’de ilk yarı sona erdi

Trendyol Süper Lig, ZTK ve 1. Lig'de maç oynanmaması üzerine futbolseverler bu hafta neden maç olmadığının sebebini araştırmaya başladı. 17. hafta müsabakalarının tamamlanmasının ardından ilk yarı sonlandı.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig​'de maç olmaması üzerine taraftarlar maç olmamasının nedenini araştırdı. Hafta sonu maç keyfi yapmak isteyenler ise karşılaşma programını kontrol ediyor.

BU HAFTA NEDEN MAÇ YOK?

Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç olmamasının sebebi futbolseverlerin dikkatini çekti. Süper Lig'de 17. hafta müsabakalarının tamamlanmasının ardından ilk yarı sona erdi.

Devre arası olmasından dolayı bu hafta Süper Lig'de maç oynanmıyor. Ligde ikinci yarı 3 Ocak itibarıyla başlayacak.

Bu hafta neden maç yok? Süper Lig’de ilk yarı sona erdi - 1. Resim

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig'de devre arası olmasından dolayı maç olmazken yabancı liglerde karşılaşma bulunuyor. Program şöyle:

Avustralya A Ligi

Sydney - Melbourne Victory | 11:35 | Yayın Yok

TFF Elit U14 Ligi

Fenerbahçe - Beşiktaş | 14:00 | FB TV

İtalya Serie A

Empoli - Genoa | 17:00 | S Sport Plus | S Sport 2
Parma - Monza | 17:00 | S Sport Plus | S Sport
Cagliari - Inter | 20:00 | S Sport Plus | S Sport 2
Lazio - Atalanta | 22:45 | S Sport Plus | S Sport 2

Portekiz Liga NOS

Porto - Boavista | 23:30 | S Sport Plus | TRT Spor

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Kaynak: TGRT Haber
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