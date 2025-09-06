Menü Kapat
27°
Aktüel
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Bu hafta sonu sınav var mı, hangi? 7 Eylül yarının sınav programı

ÖSYM tarafından uygulanan sınavların takvimi duyurulurken bu hafta sonu hangi sınav var belli oldu. Binlerce öğrencinin katılacağı sınava kısa süre kala yarın sınav var mı netleşti.

Bu hafta sonu sınav var mı, hangi? 7 Eylül yarının sınav programı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince uygulanacak olan sınavların programı duyuruldu. sınavına bu sene 400 binden fazla kişi katılacak.

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI, HANGİ SINAV VAR?

7 Eylül Pazar günü tarafından KPSS - Genel Yetenek oturumu uygulanacak. 10.15'te başlayacak olan sınava 400 binden fazla aday katılım sağlayacak. Alan Bilgisi Sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde, üç oturum şeklinde yapılacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında yapılacak üçüncü oturum ise 14 Eylül Pazar günü gerçekleşecek.

Bu hafta sonu sınav var mı, hangi? 7 Eylül yarının sınav programı

KPSS GENEL KÜLTÜR SINAVI SAAT KAÇTA?

Alan Bilgisi Sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleşirken 13 Eylül'deki sınavda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında uygulanacak. 14 Eylül'de ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında yapılacak olan sınav 10.15'te başlayacak.

Bu hafta sonu sınav var mı, hangi? 7 Eylül yarının sınav programı

KPSS GENEL KÜLTÜR KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

7 Eylül Pazar günü uygulanacak olan Genel Kültür - Genel Yetenek sınavında 120 soru sorulurken 130 dakika süre verilecek. 10.15'te başlayacak olan sınav, 12.25'te sona erecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yarın sınava 402 bin 105 adayın başvurduğunu açıkladı. Adaylardan 223 bin 757'sinin kadın, 178 bin 348'sinin erkek olduğu belirtildi.

Yarın nüfus müdürlükleri açık mı, saat kaça kadar 2025? KPSS nedeniyle saat değişikliği
