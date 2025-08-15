Menü Kapat
BUDO seferleri iptal mi 15 Ağustos? İptal olan seferler listesi

Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Marmara Bölgesi'nde fırtına etkili olacak. 15 Ağustos BUDO iptal olan seferler listesi duyuruldu.

BUDO seferleri iptal mi 15 Ağustos? İptal olan seferler listesi
AKOM ve MGM verilerine göre bugün Bölgesi'nde beklentisi bulunuyor. Yoğun rüzgar nedeniyle bazı BUDO seferleri edildi.

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ 15 AĞUSTOS?

ve başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkili olacak olan fırtına nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi. Bugün yolculuk yapacak olanlar ise güncel iptal seferler listesini araştırıyor.

15.08.2025 14:00 – Bursa (Mudanya) → İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

15.08.2025 14:30 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) → Bursa (Mudanya)

15.08.2025 14:30 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) → Armutlu (İhlas)

BUDO seferleri iptal mi 15 Ağustos? İptal olan seferler listesi

15.08.2025 15:55 – Armutlu (İhlas) → Bursa (Mudanya)

15.08.2025 16:00 – Bursa (Mudanya) → İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

15.08.2025 17:45 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) → Bursa (Mudanya)

15.08.2025 17:45 – Bursa (Mudanya) → İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

BUDO seferleri iptal mi 15 Ağustos? İptal olan seferler listesi

15.08.2025 19:00 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) → Bursa (Mudanya)

15.08.2025 20:15 – Bursa (Mudanya) → İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

15.08.2025 20:30 – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) → Bursa (Mudanya)

BURSA İSTANBUL VAPURU İPTAL Mİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı BUDO seferleri iptal edildi. Bursa Deniz Otobüsleri resmi internet sitesinde yer alan duyurulara göre BUDO seferleri iptal oldu. 15 Ağustos günü iptal olan seferler son duyurularda yer aldı.

İDO seferleri iptal mi son dakika 15 Ağustos? İptal edilen İDO seferleri
