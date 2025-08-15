İDO seferleri iptal mi son dakika 15 Ağustos? İptal edilen İDO seferleri

Son günlerde etkili olan rüzgarlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul ve Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yoğun fırtına beklentisi bulunuyor. Olumsuz hava şartları olduğu zamanlarda İDO seferleri iptal edilebiliyor.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ 2025 SON DAKİKA?

Bugün İDO tarafından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler belli oldu. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı. Fırtına uyarısının ardından olumsuz hava şartları nedeniyle bazı İDO seferleri iptal edildi. Resmi sitede yer alan duyuruya göre iptal olan seferler listesi şöyle:

Kadıköy – Yenikapı – Bandırma — 13:00

Bursa – Armutlu – Yenikapı – Kadıköy — 13:30

Kadıköy – Yenikapı – Armutlu Tatil Köyü – Armutlu – Bursa — 14:45

Kadıköy – Yenikapı – Armutlu – Bursa — 17:35

Bursa – Armutlu – Yenikapı – Kadıköy — 18:30

Bandırma – Yenikapı – Kadıköy — 19:00

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ 15 AĞUSTOS CUMA

