 Sumru Tarhan

İDO seferleri iptal mi son dakika 15 Ağustos? İptal edilen İDO seferleri

MGM tarafından yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesi'nde fırtına bekleniyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı İDO seferleri iptal edilirken yolcular 15 Ağustos iptal edilen İDO seferlerini araştırmaya başladı.

15.08.2025
15.08.2025
Son günlerde etkili olan rüzgarlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ve başta olmak üzere 'nde yoğun beklentisi bulunuyor. Olumsuz hava şartları olduğu zamanlarda seferleri edilebiliyor.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ 2025 SON DAKİKA?

Bugün İDO tarafından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler belli oldu. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı. Fırtına uyarısının ardından olumsuz hava şartları nedeniyle bazı İDO seferleri iptal edildi. Resmi sitede yer alan duyuruya göre iptal olan seferler listesi şöyle:

Kadıköy – Yenikapı – Bandırma — 13:00

Bursa – Armutlu – Yenikapı – Kadıköy — 13:30

Kadıköy – Yenikapı – Armutlu Tatil Köyü – Armutlu – Bursa — 14:45

Kadıköy – Yenikapı – Armutlu – Bursa — 17:35

Bursa – Armutlu – Yenikapı – Kadıköy — 18:30

Bandırma – Yenikapı – Kadıköy — 19:00

İDO seferleri iptal mi son dakika 15 Ağustos? İptal edilen İDO seferleri

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ 15 AĞUSTOS CUMA

Son günlerde Marmara Bölgesi'nde etkili olan rüzgarlı hava etkisini sürdürürken AKOM, fırtınanın etkisini sürdüreceğini açıkladı. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesi'nde fırtına etkili olmaya devam edecek. Olumsuz hava şartları olduğunda ise bazı seferler iptal ediliyor. 15 Ağustos iptal edilen seferler duyuruldu. Bugün gerçekleşmeyecek olan seferler arasında Kadıköy – Yenikapı – Bandırma 13:00, Bursa – Armutlu – Yenikapı – Kadıköy 13:30, Kadıköy – Yenikapı – Armutlu Tatil Köyü – Armutlu – Bursa 14:45, Kadıköy – Yenikapı – Armutlu – Bursa 17:35, Bursa – Armutlu – Yenikapı – Kadıköy 18:30, Bandırma – Yenikapı – Kadıköy 19:00 yer aldı.

