Bugün bankalar açık mı? Çalışma saatleri belli oldu

Resmi tatil olması nedeniyle kapalı olan bankalarda vatandaşlar işlemlerini gerçekleştiremedi.
28 Ekim günü öğleden sonra ve 29 Ekim günü tam gün olarak kapalı olan bankalarda çalışma saatleri normale döndü. Resmi tatilin sona ermesinin ardından bankalar bugün normal çalışma düzenine geri döndü.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olan bankalar 30 Ekim günü itibarıyla normal çalışma düzenine başladı. Bankada işlemlerini gerçekleştirecek olanlar bugün işlemlerini yapabilecek.