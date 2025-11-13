Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün deprem oldu mu 13 Kasım? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son günlerde Balıkesir'de yaşanan deprem fırtınası bir süredir devam ediyor. Yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar aylardır sürüyor. Vatandaşlar endişelenirken bugün deprem oldu mu 13 Kasım sorusunu sık sık araştırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün deprem oldu mu 13 Kasım? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 09:44

Ülkemizde yaşanan fırtınası korku dolu anlara neden oluyor. Dün gece ve sabah saatlerinde yaşanan sarsıntılar sonrasında bugün deprem oldu mu araması da yükseldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU 13 KASIM?

'da depremler devam ediyor. Gece saatlerinde ve sabahın erken saatlerinde 4 civarındaki depremler korku dolu anlara neden oldu. Sındırgı'da depremler sürüyor. 06.16'da 4.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Sındırgı'da 06.20 ve 06.21'de 4.3 şiddetinde de 2 deprem meydana geldi.

Bugün deprem oldu mu 13 Kasım? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

verileri aracılığıyla gün içerisinde Balıkesir, Manisa, Bursa, Ordu, Ankara, Konya, İstanbul gibi illerimizde deprem olup olmadığını öğrenebiliyoruz.

ETİKETLER
#Türkiye
#deprem
#kandilli rasathanesi
#balıkesir
#deprem felaketi
#Sındırgı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.