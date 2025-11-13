Bugün deprem oldu mu 13 Kasım? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ülkemizde yaşanan deprem fırtınası korku dolu anlara neden oluyor. Dün gece ve sabah saatlerinde yaşanan sarsıntılar sonrasında bugün deprem oldu mu araması da yükseldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU 13 KASIM?

Balıkesir Sındırgı'da depremler devam ediyor. Gece saatlerinde ve sabahın erken saatlerinde 4 civarındaki depremler korku dolu anlara neden oldu. Sındırgı'da depremler sürüyor. 06.16'da 4.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Sındırgı'da 06.20 ve 06.21'de 4.3 şiddetinde de 2 deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla gün içerisinde Balıkesir, Manisa, Bursa, Ordu, Ankara, Konya, İstanbul gibi illerimizde deprem olup olmadığını öğrenebiliyoruz.