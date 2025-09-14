Bugün güreş, boks maçı var mı, hangi kanalda? Dünya Güreş Şampiyonası ve Dünya Boks Şampiyonası maçları

Türkiye Güreş Federasyonu ve Türkiye Boks Federasyonu tarafından bugün (14 Eylül 2025 Pazar) gerçekleştirilecek olan mücadeleler duyuruldu. Güreş ve boks sporlarıyla yakından ilgilenen vatandaşlar tarafından bugün güreş, boks maçı var mı, hangi kanalda olduğu ise merak ediliyor.

BUGÜN GÜREŞ MAÇI VAR MI, HANGİ KANALDA?

Hırvatistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bugün yarı final ve final karşılaşmaları gerçekleştirilecek. İki karşılaşma da saat 17.30'da başlayacak. Vatandaşlar mücadeleleri TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

BUGÜN BOKS MAÇI VAR MI, HANGİ KANALDA?

Türkiye Boks Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre bugün Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar, Dünya Boks Şampiyonası kapsamında final maçına çıkacak.

Milli sporcumuz Büşra Işıldar'ın İrlandalı Aoife O'Rourke ile karşılaşacağı final mücadelesi saat 14.00'te başlayacak.

Buse Naz Çakıroğlu'nun, Kazakistanlı boksör Alua Balıkbekova ile yapacağı boks maçı ise saat 20.00'de düzenlenecek. İki karşılaşma da TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.