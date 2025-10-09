Bugün hangi maçlar var 9 Ekim? 2026 Dünya Kupası maçları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün maçları belli oldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ 9 EKİM?

9 Ekim Perşembe akşamı Dünya Kupası elemelerinde oynanacak olan müsabakaların saati ve yayıncısı belli oldu.

14:00

Türkiye - Romanya

Uluslararası U18 Dörtlü Turnuva

Yayın: Yok

14:00

İspanya - Portekiz

Uluslararası U18 Dörtlü Turnuva

Yayın: Yok

17:00

Milli Takım - Antrenman

Yayın: A Spor, TRT Spor, TV 8 Buçuk, Tivibu Spor, beIN Sports Haber

19:00

Finlandiya - Litvanya

2026 Dünya Kupası Eleme

Yayın: Exxen

21:45

Avusturya - San Marino

2026 Dünya Kupası Eleme

Yayın: Exxen

21:45

Belarus - Danimarka

2026 Dünya Kupası Eleme

Yayın: Exxen

21:45

Çekya - Hırvatistan

2026 Dünya Kupası Eleme

Yayın: Exxen

21:45

Faroe Adaları - Karadağ

2026 Dünya Kupası Eleme

Yayın: Exxen

21:45

Güney Kıbrıs - Bosna Hersek

2026 Dünya Kupası Eleme

Yayın: Exxen

21:45

İskoçya - Yunanistan

2026 Dünya Kupası Eleme

Yayın: Exxen

21:45

Malta - Hollanda

2026 Dünya Kupası Eleme

Yayın: Exxen