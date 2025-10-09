Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün hangi maçlar var 9 Ekim? 2026 Dünya Kupası maçları

2026 Dünya Kupası elemeleri, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yarışlar kaldığı yerden devam ederken bu akşam maç var mı araştırılıyor. 9 Ekim Perşembe akşamının maç programı belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün hangi maçlar var 9 Ekim? 2026 Dünya Kupası maçları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 11:05

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün maçları belli oldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ 9 EKİM?

9 Ekim Perşembe akşamı Dünya Kupası elemelerinde oynanacak olan müsabakaların saati ve yayıncısı belli oldu.

14:00
Türkiye - Romanya
Uluslararası U18 Dörtlü Turnuva
Yayın: Yok

14:00
İspanya - Portekiz
Uluslararası U18 Dörtlü Turnuva
Yayın: Yok

17:00
Milli Takım - Antrenman
Yayın: A Spor, TRT Spor, TV 8 Buçuk, Tivibu Spor, beIN Sports Haber

19:00
Finlandiya - Litvanya
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen

Bugün hangi maçlar var 9 Ekim? 2026 Dünya Kupası maçları

21:45
Avusturya - San Marino
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen

21:45
Belarus - Danimarka
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen

21:45
Çekya - Hırvatistan
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen

21:45
Faroe Adaları - Karadağ
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen

Bugün hangi maçlar var 9 Ekim? 2026 Dünya Kupası maçları

21:45
Güney Kıbrıs - Bosna Hersek
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen

21:45
İskoçya - Yunanistan
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen

21:45
Malta - Hollanda
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen

ETİKETLER
#Futbol
#maç programı
#türkiye milli takımı
#Dünya Kupası Elemeleri
#2026 Dünya Kupası Elemeleri
#Exxen Livestream
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.