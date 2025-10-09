Bugün hangi maçlar var 9 Ekim? 2026 Dünya Kupası maçları

Kategoriler
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün maçları belli oldu.
9 Ekim Perşembe akşamı Dünya Kupası elemelerinde oynanacak olan müsabakaların saati ve yayıncısı belli oldu.
14:00
Türkiye - Romanya
Uluslararası U18 Dörtlü Turnuva
Yayın: Yok
14:00
İspanya - Portekiz
Uluslararası U18 Dörtlü Turnuva
Yayın: Yok
17:00
Milli Takım - Antrenman
Yayın: A Spor, TRT Spor, TV 8 Buçuk, Tivibu Spor, beIN Sports Haber
19:00
Finlandiya - Litvanya
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen
21:45
Avusturya - San Marino
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen
21:45
Belarus - Danimarka
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen
21:45
Çekya - Hırvatistan
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen
21:45
Faroe Adaları - Karadağ
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen
21:45
Güney Kıbrıs - Bosna Hersek
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen
21:45
İskoçya - Yunanistan
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen
21:45
Malta - Hollanda
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen