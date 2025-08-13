Bugün hangi maçlar var belli oldu! 13 Ağustos bu akşamın maç programı

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarış devam ederken bu akşam maç var mı merak edildi. Taraftarların yakından takip ettiği liglerde bugün hangi maçlar var belli oldu.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 13 AĞUSTOS?

13 Ağustos Çarşamba akşamı oynanacak olan maçların saati ve yayıncısı duyuruldu. Bu akşam birçok ligde karşılaşmalar oynanırken taraftarlar heyecanla günün maç programını takip ediyor. Bugünün maç takvimi şöyle:

Avustralya Kupası

12:30 Avondale FC - APIA Leichhardt

12:30 Cooks Hill United - Newcastle Jets

12:30 South Melbourne - Auckland City

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

19:00 Rams Başakşehir - Viking TRT 1

İngiltere Lig Kupası

21:45 Barnsley - Fleetwood

21:45 Bolton - Sheffield W.

21:45 Cheltenham - Exeter

21:45 Huddersfield - Leicester City

22:00 Birmingham - Sheffield Utd

UEFA Süper Kupa Final

22:00 PSG - Tottenham (TRT 1)

BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, play off turuna kalabilmek için sahaya çıkacak. İlk maçta 3-1'lik skorla rakibini yenen takım, bu akşam rakibini konuk ediyor. Bu akşam 19.00'da oynanacak olan karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanırken TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.