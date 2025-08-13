Menü Kapat
TGRT Haber
Bugün hangi maçlar var belli oldu! 13 Ağustos bu akşamın maç programı

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde yarış kaldığı yerden devam ediyor. 13 Ağustos akşamı oynanacak olan maçlar yakından takip edilirken futbolseverler bu akşam maç var mı araştırmasına başladı. Bugün Türkiye'yi temsil eden Başakşehir, Viking ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam oynanacak maçların saati ve kanalı da netleşti.

Bugün hangi maçlar var belli oldu! 13 Ağustos bu akşamın maç programı
Dünyanın her yerinden takip edilen , ve 'nde yarış devam ederken bu akşam maç var mı merak edildi. Taraftarların yakından takip ettiği liglerde bugün hangi maçlar var belli oldu.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 13 AĞUSTOS?

13 Ağustos Çarşamba akşamı oynanacak olan maçların saati ve yayıncısı duyuruldu. Bu akşam birçok ligde karşılaşmalar oynanırken taraftarlar heyecanla günün maç programını takip ediyor. Bugünün maç takvimi şöyle:

Avustralya Kupası
12:30 Avondale FC - APIA Leichhardt
12:30 Cooks Hill United - Newcastle Jets
12:30 South Melbourne - Auckland City

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme
19:00 Rams - Viking

İngiltere Lig Kupası
21:45 Barnsley - Fleetwood
21:45 Bolton - Sheffield W.
21:45 Cheltenham - Exeter
21:45 Huddersfield - Leicester City
22:00 Birmingham - Sheffield Utd

Final
22:00 PSG - Tottenham (TRT 1)

BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

'nde Başakşehir, play off turuna kalabilmek için sahaya çıkacak. İlk maçta 3-1'lik skorla rakibini yenen takım, bu akşam rakibini konuk ediyor. Bu akşam 19.00'da oynanacak olan karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanırken TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

