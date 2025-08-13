Bugün hangi maçlar var belli oldu! 13 Ağustos bu akşamın maç programı

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarış devam ederken bu akşam maç var mı merak edildi. Taraftarların yakından takip ettiği liglerde bugün hangi maçlar var belli oldu.
13 Ağustos Çarşamba akşamı oynanacak olan maçların saati ve yayıncısı duyuruldu. Bu akşam birçok ligde karşılaşmalar oynanırken taraftarlar heyecanla günün maç programını takip ediyor. Bugünün maç takvimi şöyle:
Avustralya Kupası
12:30 Avondale FC - APIA Leichhardt
12:30 Cooks Hill United - Newcastle Jets
12:30 South Melbourne - Auckland City
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme
19:00 Rams Başakşehir - Viking TRT 1
İngiltere Lig Kupası
21:45 Barnsley - Fleetwood
21:45 Bolton - Sheffield W.
21:45 Cheltenham - Exeter
21:45 Huddersfield - Leicester City
22:00 Birmingham - Sheffield Utd
UEFA Süper Kupa Final
22:00 PSG - Tottenham (TRT 1)
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, play off turuna kalabilmek için sahaya çıkacak. İlk maçta 3-1'lik skorla rakibini yenen takım, bu akşam rakibini konuk ediyor. Bu akşam 19.00'da oynanacak olan karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanırken TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.