TGRT Haber
19°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bugün hava yağmurlu mu? 19 Kasım hava durumu

MGM verilerine göre bugünün hava durumu belli oldu. Erken saatlerde kapalı olan hava zaman zaman açarken İstanbul'da vatandaşlar bugün hava yağmurlu mu araştırmasına başladı.

Bugün hava yağmurlu mu? 19 Kasım hava durumu
Genel Müdürülüğü günlük ve haftalık olarak tahminlerini paylaşıyor.

BUGÜN HAVA YAĞMURLU MU 19 KASIM?

Bugün 'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı ile Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde 'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bugün hava yağmurlu mu? 19 Kasım hava durumu

19 KASIM BUGÜNÜN HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, bu gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

#Türkiye
#hava durumu
#yağış
#meteoroloji
#marmara
#ege
#tahmin
#Aktüel
