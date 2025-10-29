Bugün kargom gelir mi? 29 Ekim kargo dağıtımı var mı açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe rastlıyor. Cumhuriyet’in 102. yıl dönümü, ülke genelinde düzenlenecek etkinlikler, yürüyüşler ve konserlerle kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda diğer kuruluşlarda olduğu gibi kargo şirketleri kapalı olacak. Kargo firmalarının şubeleri ile dağıtım hizmetleri 30 Ekim Perşembe günü kaldığı yerden sürdürülecek.

Kargo firmalarının çalışma saatleri ve günleri il ile ilçelere göre değişiklik gösterebildiğinden, vatandaşlar ilgili kargo şirketinin müşteri hizmetleri aracılığıyla çalışma düzenine ilişkin bilgi edinebilir.

PTT şubeleri 29 Ekim Çarşamba günü tam gün kapalı kalırken, 30 Ekim Perşembe günü yeniden faaliyete geçecek.