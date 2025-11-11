Bugün kimin maçı var 11 Kasım Salı? Bugünün maç programı

Kategoriler
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği liglerde yarış devam ediyor. 11 Kasım Salı akşamı oynanacak olan müsabakaların saati de netleşti.
FIFA U17 DÜNYA KUPASI
15:30 Şili - Kanada | Plus FIFA
15:30 Uganda - Fransa | Plus FIFA
16:30 İrlanda - Paraguay | Plus FIFA
16:30 Özbekistan - Panama | Plus FIFA
17:45 Burkina Faso - Tacikistan | Plus FIFA
17:45 Çekya - ABD | Plus FIFA
18:45 Suudi Arabistan - Mali | Plus FIFA
18:45 Yeni Zelanda - Avusturya | Plus FIFA
UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ
20:45 Roma - Valerenga | Disney Plus
23:00 Lyon - Wolfsburg | TRT Spor | Disney Plus
23:00 Real Madrid - Paris FC | Disney Plus
23:00 St. Pölten - Chelsea | Disney Plus