Bugün kimin maçı var 11 Kasım Salı? Bugünün maç programı

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği liglerde yarış devam ediyor. 11 Kasım Salı akşamı oynanacak olan müsabakaların saati de netleşti.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 11 KASIM?

FIFA U17 DÜNYA KUPASI

15:30 Şili - Kanada | Plus FIFA

15:30 Uganda - Fransa | Plus FIFA

16:30 İrlanda - Paraguay | Plus FIFA

16:30 Özbekistan - Panama | Plus FIFA

17:45 Burkina Faso - Tacikistan | Plus FIFA

17:45 Çekya - ABD | Plus FIFA

18:45 Suudi Arabistan - Mali | Plus FIFA

18:45 Yeni Zelanda - Avusturya | Plus FIFA

UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ

20:45 Roma - Valerenga | Disney Plus

23:00 Lyon - Wolfsburg | TRT Spor | Disney Plus

23:00 Real Madrid - Paris FC | Disney Plus

23:00 St. Pölten - Chelsea | Disney Plus