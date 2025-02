Bugün kimin maçı var belli oldu! 1 Şubat karşılaşma programı

01 Şubat 2025 09:34 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 09:47

La Liga, Premier Lig, Süper Lig ve ZTK gibi organizasyonlarda yarış sürerken taraftarlar günün programını araştırıyor. 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan maçların saati ve kanalı netleşti.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde şampiyonluk yarışı sürüyor. Bugünün maç programına göre birçok karşılaşma oynanacak.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ?

Günün programı şöyle:

Trendyol 1. Lig

13:30 | Erzurumspor - Kocaelispor | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

13:30 | Keçiörengücü - Y.Malatyaspor | Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV, Tabii Spor 6

16:00 | Gençlerbirliği - Iğdırspor | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

19:00 | Pendikspor - Adanaspor | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Trendyol Süper Lig

13:30 | Hatayspor - Antalyaspor | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

16:00 | Kayserispor - Trabzonspor | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

19:00 | Rams Başakşehir - Samsunspor | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

TFF 2. Lig

14:00 | Vanspor - Giresunspor

14:00 | Kastamonuspor - Altay | Yayın Yok

14:00 | Kepez Bld. - Sarıyer | Yayın Yok

14:00 | 24 Erzincanspor - 1461 Trabzon

14:00 | Kırklarelispor - Adana 01 FK

TFF 3. Lig

14:00 | Bursaspor - Ergene Velimeşe

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

İngiltere Premier Lig

15:30 | Nottingham Forest - Brighton | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

18:00 | Bournemouth - Liverpool | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

18:00 | Everton - Leicester City | beIN Sports Tod TV, Bein Sports, beIN Connect

18:00 | Ipswich Town - Southampton | beIN Sports Tod TV, Bein Sports, beIN Connect

18:00 | Newcastle - Fulham | Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV

20:30 | Wolverhampton - Aston Villa | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

İngiltere Championship

15:30 | Plymouth - WBA | TV 8 Buçuk, Exxen

18:00 | Derby County - Sheffield Utd

Belçika Pro League

18:00 | Charleroi - Dender | TV 8 Buçuk, Exxen

İspanya La Liga

16:00 | Getafe - Sevilla | S Sport, S Sport Plus

18:15 | Villarreal - Valladolid | S Sport, S Sport Plus

20:30 | Atletico Madrid - Mallorca | S Sport, S Sport Plus

23:00 | Espanyol - Real Madrid | S Sport, S Sport Plus

Fransa Ligue 1

19:00 | Brest - PSG | Bein Sports 4

21:00 | Monaco - Auxerre | Bein Sports 4

23:05 | Lille - St. Etienne | Bein Sports 4

Fransa Ligue 2

16:00 | Red Star - Lorient | Bein Sports, beIN Connect

22:00 | Guingamp - Paris FC | Bein Sports 2

İtalya Serie A

17:00 | Monza - Verona | S Sport Plus

17:00 | Udinese - Venezia | S Sport 2, S Sport Plus

20:00 | Atalanta - Torino | S Sport 2, CBC Sport, S Sport Plus

22:45 | Bologna - Como | S Sport 2, CBC Sport, S Sport Plus