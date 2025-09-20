Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Bugün maç var mı? 20 Eylül Cumartesi maç programı

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için Bugün hangi maçlar var sorgulaması yapıyor. Peki, 20 Eylül Cumartesi günü bugün hangi maçlar var?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün maç var mı? 20 Eylül Cumartesi maç programı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 12:28

, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde oynanan karşılaşmalar futbolseverler tarafından takip ediliyor.

Peki, hangi maç saat kaçta, 20 Eylül maç programı nasıl?

20 Eylül Cumartesi oynanacak maçlar şöyle:

  • Trendyol Süper Lig

17.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor

20.00 Antalyaspor-Kayserispor

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

  • Trendyol 1. Lig

16.00 Keçiörengücü-Bodrum FK

16.00 Vanspor FK-Sivasspor (TRT Spor, tabii)

19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor

19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (TRT Spor, tabii)

  • İngiltere Premier Lig

14.30 Liverpool-Everton

17.00 Brighton-Tottenham

17.00 Burnley-Not. Forrest

17.00 West Ham-Crystal Palace

17.00 Wolverhampton-Leeds United

19.30 Man. United-Chelsea

22.00 Fulham-Brentford

  • İspanya La Liga

15.00 Girona-Levante

17.15 Real Madrid-Espanyol

19.30 Alaves-Sevilla

19.30 Villarreal-Osasun

22.00 Valencia-Ath. Bilbao

  • İtalya Serie A

16.00 Bologna-Genoa

19.00 Hellas Verona-Juventus

21.45 Udinese-Milan

  • Almanya Bundesliga

16.30 Augsburg-Mainz

16.30 Hamburg-Heidenheim

16.30 Hoffenheim-Bayern Münih

16.30 Werder Bremen-Freiburg

19.30 Leipzig-Köln

  • Portekiz Premier Lig

17.30 Nacional-Arouca

17.30 Santa Clara-Alverca

20.00 AVS-Benfica

22.30 V. Guimaraes-Braga

ETİKETLER
#Futbol
#bundesliga 2
#süper lig
#serie a
#premier lig
#la liga
#1. Lig
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.