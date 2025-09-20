Bugün maç var mı? 20 Eylül Cumartesi maç programı

Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde oynanan karşılaşmalar futbolseverler tarafından takip ediliyor.

Peki, hangi maç saat kaçta, 20 Eylül maç programı nasıl?

20 Eylül Cumartesi oynanacak maçlar şöyle:

Trendyol Süper Lig

17.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor

20.00 Antalyaspor-Kayserispor

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

Trendyol 1. Lig

16.00 Keçiörengücü-Bodrum FK

16.00 Vanspor FK-Sivasspor (TRT Spor, tabii)

19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor

19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (TRT Spor, tabii)

İngiltere Premier Lig

14.30 Liverpool-Everton

17.00 Brighton-Tottenham

17.00 Burnley-Not. Forrest

17.00 West Ham-Crystal Palace

17.00 Wolverhampton-Leeds United

19.30 Man. United-Chelsea

22.00 Fulham-Brentford

İspanya La Liga

15.00 Girona-Levante

17.15 Real Madrid-Espanyol

19.30 Alaves-Sevilla

19.30 Villarreal-Osasun

22.00 Valencia-Ath. Bilbao

İtalya Serie A

16.00 Bologna-Genoa

19.00 Hellas Verona-Juventus

21.45 Udinese-Milan

Almanya Bundesliga

16.30 Augsburg-Mainz

16.30 Hamburg-Heidenheim

16.30 Hoffenheim-Bayern Münih

16.30 Werder Bremen-Freiburg

19.30 Leipzig-Köln

Portekiz Premier Lig

17.30 Nacional-Arouca

17.30 Santa Clara-Alverca

20.00 AVS-Benfica

22.30 V. Guimaraes-Braga