Bugün maç var mı belli oldu! 12 Eylül Cuma futbolda maç programı

İstanbul
Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde şampiyonluk yarışı sürerken 12 Eylül Cuma akşamı maç var mı belli oldu.
12 Eylül Cuma akşamı oynanacak olan maçlar şöyle:
2026 Dünya Kupası Eleme
19:00
Azerbaycan – Ukrayna (CBC Sport / Exxen / S Sport Plus)
Ermenistan – İrlanda (Exxen)
21:45
Arnavutluk – Letonya (Exxen)
Bosna Hersek – Avusturya (Exxen)
Fransa – İzlanda (Exxen)
Güney Kıbrıs – Romanya (Exxen)
Macaristan – Portekiz (Exxen)
Norveç – Moldova (Exxen)
Sırbistan – İngiltere (Exxen)
12 Eylül Cuma akşamı oynanacak Dünya Kupası Avrupa Eleme maçları Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. A Milli Erkek Futbol Takımımız'ın da yer aldığı organizasyonda yarış sürerken bu akşamın maçları Exxen üzerinden takip edilecek.