Bugün maç var mı belli oldu! 12 Eylül Cuma futbolda maç programı

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde şampiyonluk yarışı sürerken 12 Eylül Cuma akşamı maç var mı belli oldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI 12 EYLÜL?

12 Eylül Cuma akşamı oynanacak olan maçlar şöyle:

2026 Dünya Kupası Eleme

19:00

Azerbaycan – Ukrayna (CBC Sport / Exxen / S Sport Plus)

Ermenistan – İrlanda (Exxen)

21:45

Arnavutluk – Letonya (Exxen)

Bosna Hersek – Avusturya (Exxen)

Fransa – İzlanda (Exxen)

Güney Kıbrıs – Romanya (Exxen)

Macaristan – Portekiz (Exxen)

Norveç – Moldova (Exxen)

Sırbistan – İngiltere (Exxen)

BUGÜNÜN DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI HANGİ KANALDA?

12 Eylül Cuma akşamı oynanacak Dünya Kupası Avrupa Eleme maçları Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. A Milli Erkek Futbol Takımımız'ın da yer aldığı organizasyonda yarış sürerken bu akşamın maçları Exxen üzerinden takip edilecek.