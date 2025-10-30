Bugün sağlık ocakları açık mı? Aile hekimliği çalışma durumu 30 Ekim

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Resmi tatiller takvimine göre 29 Ekim Çarşamba günü resmi tatildi. Kamu kurumları ve hastanelerin kapalı olduğu günün ardından bugün sağlık ocaklarının çalışma durumu da gündeme geldi.
Ülkemizin dört bir yanında kutlanan 29 Ekim sonrasında kamu kurumları normal çalışma düzenine geçti. Resmi tatil olması nedeniyle sağlık ocakları dün kapalı olurken bugün normal çalışma düzenine geri döndü.
Sağlık ocakları perşembe günü itibarıyla normal çalışma düzenine döndü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çarşamba günü kapalı olan sağlık ocaklarında bugün itibarıyla normal düzende hizmet alabilirsiniz.