Bugün sağlık ocakları açık mı? Aile hekimliği çalışma durumu 30 Ekim

Resmi tatiller takvimine göre 29 Ekim Çarşamba günü resmi tatildi. Kamu kurumları ve hastanelerin kapalı olduğu günün ardından bugün sağlık ocaklarının çalışma durumu da gündeme geldi.

BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI 30 EKİM?

Ülkemizin dört bir yanında kutlanan 29 Ekim sonrasında kamu kurumları normal çalışma düzenine geçti. Resmi tatil olması nedeniyle sağlık ocakları dün kapalı olurken bugün normal çalışma düzenine geri döndü.

SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU BUGÜN?

Sağlık ocakları perşembe günü itibarıyla normal çalışma düzenine döndü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çarşamba günü kapalı olan sağlık ocaklarında bugün itibarıyla normal düzende hizmet alabilirsiniz.