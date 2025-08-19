Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da kapalı hava sonrası yağmur beklentisi

Son günlerde etkili olan rüzgar sonrasında serin hava etkili oldu. Aşırı sıcakların ardından vatandaşlar İstanbul'da yağmur yağacak mı beklerken MGM tahminini paylaştı.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI 19 AĞUSTOS?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahminine göre bugün İstanbul'da yağmur beklentisi bulunmuyor. Kapalı ve serin havayı görenler yağmur yağmasını beklerken bugün için yağış görünmüyor. Beklentilere göre İstanbul'da Çarşamba günü yer yer yağış olabilir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 19 AĞUSTOS?

MGM günlük ve haftalık olarak hava durumu raporunu paylaşıyor. Bugün için yağış beklentisi olmazken çarşamba günü yer yer yağış yaşanabilir. Bugün ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Son hava durumu raporlarına bakıldığında salı günü İstanbul'da yağmur yağması beklenmezken çarşamba günü ara ara bazı bölgelerde yerel yağış olabileceği tahmin ediliyor. Son günlerde etkili olan rüzgarlı hava sonrasında gözler yağışın başlayacağı güne çevrilmişti.