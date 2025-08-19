Menü Kapat
29°
 Sumru Tarhan

Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da kapalı hava sonrası yağmur beklentisi

MGM hava durumu tahminine göre İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı öğrenebiliyoruz. 19 Ağustos hava durumu raporunu kontrol eden vatandaşlar yağmur beklentisi ile araştırmaya başladı. Son günlerde kapalı ve serin havanın hakim olduğu İstanbul için son durum belli oldu.

Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da kapalı hava sonrası yağmur beklentisi
19.08.2025
19.08.2025
saat ikonu 11:57

Son günlerde etkili olan rüzgar sonrasında serin hava etkili oldu. Aşırı sıcakların ardından vatandaşlar 'da yağacak mı beklerken tahminini paylaştı.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI 19 AĞUSTOS?

tarafından paylaşılan tahminine göre bugün İstanbul'da yağmur beklentisi bulunmuyor. Kapalı ve serin havayı görenler yağmur yağmasını beklerken bugün için yağış görünmüyor. Beklentilere göre İstanbul'da Çarşamba günü yer yer yağış olabilir.

Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da kapalı hava sonrası yağmur beklentisi

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 19 AĞUSTOS?

MGM günlük ve haftalık olarak hava durumu raporunu paylaşıyor. Bugün için yağış beklentisi olmazken çarşamba günü yer yer yağış yaşanabilir. Bugün ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ediliyor.

Bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da kapalı hava sonrası yağmur beklentisi

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Son hava durumu raporlarına bakıldığında salı günü İstanbul'da yağmur yağması beklenmezken çarşamba günü ara ara bazı bölgelerde yerel yağış olabileceği tahmin ediliyor. Son günlerde etkili olan rüzgarlı hava sonrasında gözler yağışın başlayacağı güne çevrilmişti.

