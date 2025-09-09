Bugünün Dünya Kupası eleme maçları 9 Eylül! Avrupa elemeleri devam ediyor

Bu akşam Dünya Kupası elemelerinde oynanacak olan maçlar heyecanla beklenirken futbolseverler bugünün programını araştırdı.

BUGÜNÜN DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI 9 EYLÜL 2025

Bu akşam Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak olan müsabakalar şöyle:

19:00

Azerbaycan – Ukrayna (CBC Sport / Exxen / S Sport Plus)

Ermenistan – İrlanda (Exxen)

21:45

Arnavutluk – Letonya (Exxen)

Bosna Hersek – Avusturya (Exxen)

Fransa – İzlanda (Exxen)

Güney Kıbrıs – Romanya (Exxen)

Macaristan – Portekiz (Exxen)

Norveç – Moldova (Exxen)

Sırbistan – İngiltere (Exxen)

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUPLARI

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE

F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.